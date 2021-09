Moșteanu, despre relația USR PLUS - AUR: ”În momentul acesta, conjunctural avem același interes” VIDEO

"Sunt foarte multe lucruri care ne deosebesc şi ne despart şi lucrurile acelea vor rămâne aşa. În momentul acesta, conjunctural, avem acelaşi interes. Şi noi, şi ei, şi multă lume în ţara asta credem că Florin Cîţu este depăşit pentru poziţia pe care o ocupă şi trebuie să plece.Asta se va întâmpla, va pleca, fiecare îşi va vedea de drum , fiecare are propria agendă politică, propria orientare. Sunt lucruri în Parlamentul acesta (...), în care conjunctural partidele au venit aproape, s-au despărţit, s-au apropiat.Vă dau un singur exemplu. Şi noi, USR PLUS , şi cei de la AUR vrem alegeri în două tururi, vrem revenirea la o democraţie reală în comunităţile locale. Aud că şi cei de la PNL vor acest lucru, însă nu au făcut prea mare lucru, pentru că îşi supără primarii, ştim asta. O să vedem dacă reuşim să trecem acest proiect. Şi da, ne veţi mai vedea odată şi în acest caz încercând să revenim la alegerile în două tururi", a afirmat Moşteanu.El a fost întrebat care e reacţia susţinătorilor USR PLUS , în contextul în care au anunţat o moţiune de cenzură împreună cu AUR.