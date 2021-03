Guvernul ia in calcul relaxarea noilor masuri restrictive. Ce discutii exista cu privire la inchiderea magazinelor de la ora 18.00

Surse guvernamentale sustin ca Executivul ar putea reveni asupra masurii de inchidere a magazinelor la ora 18.00, daca se va constata ca masura duce la aglomerarea acestora, transmite Digi 24 De asemenea, in cazul restaurantelor, salilor de sport sau a concertelor restrictiile ar putea fi relaxate daca se va conveni asupra testarii inainte a clientilor."Sunt mai multe masuri in analiza. Ele au fost luate la solicitarea specialistilor. Putem reveni asupra lor", sustin sursele citate.Una dintre masurile asupra careia ar putea reveni Guvernul este cea privind inchiderea magazinelor de la ora 18:00. Masura se aplica in zilele de vineri, sambata si duminica in localitatile cu o rata mai mare de 4 la mie, si pe tot parcursul saptamanii unde rata este mai mare de 7,5 la mie.