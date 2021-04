Remanierea lui Vlad Voiculescu, aproape iminenta. Florin Citu: "Decizia o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discuta, ele se vor anunta"

"Eu va spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare data si celor care au opinii politice in subiect - remanierea sau o decizie in acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discuta, ele se vor anunta", a afirmat Florin Citu, intrebat duminica dupa participarea la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI) la Ciolpani, judetul Ilfov, daca il va remania pe ministrul Sanatatii.Chestionat daca i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa fie mai transparent, in contextul in care ministrul Sanatatii a iesit la declaratii concomitent cu el, prim-ministrul a precizat: "I-am cerut, nu acum, am cerut sa fie prezentat un raport si am cerut sa faca declaratii de presa saptamanal. De atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toti ministrii, nu doar de la ministrul Sanatatii. Am cerut transparenta si profesionalism, asta cer de la toti ministrii".Intrebat cine e responsabil pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foisor, premierul a replicat:"Am spus ca aceasta mutare nu e prima facuta. Au mai fost astfel de spitale transformate in unele pentru pacienti COVID. Sunt si eu foarte suparat de ceea ce am vazut la televizor. Detaliile tehnice v-au fost prezentate de Raed Arafat , probabil vor fi prezentate date si de minsitrul Sanatatii. Vreau sa va spun ca asa cum fiecare contribuabil are legatura cu ministerul Finantelor si fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii.Este de vazut daca mai exista onoare in Romania. Am spus si in sedinta CCI pentru ca e normal sa intervina premierul sa vorbeasca si cu managerul. In aceasta situatie trebuie sa intelegem cu totii ca avem un singur inamic - pandemia". Ministrul a spus ca discutii despre includerea Spitalului Fosisor in lista spitalelor COVID sunt de un an , dar ca nu s-a intamplat nimic in aceste sens. Ministerul Sanatatii a dat avizul pentru ca de acele locuri depinde viata unor oameni, dar ca s-a intarziat cu acordul managerulu spitalului.Ministrul a mai mentionat ca este regretabil ca unii folosesc aceasta situatie pentru capital politic."Chiar daca vorbim de o situatie de criza lucrurile pot fi blocate fie din interes, mediatic, politic, fie dintr-o neintelegere a situatiei de criza in care sistemul sanitar se afla si MS are capacitate limitata pentru a trece peste decizia unui manager, respectiv refuzul de a semna, respectiv o intarziere. Este regretabil ca s-a intamplat acest lucru si este cat de poate de evident ca de la un punct incolo s-a incercat folosirea unei situatii de urgenta pentru a castiga capitalul politic", a precizat ministrul Sanatatii.Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a anuntat, sambata, ca va solicita premierului Florin Citu, in sedinta Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. Liberalii se reunesc luni in BPN, la ora 10.00.Duminica, liderii PSD , in special prin vocea deputatului Alexandru Rafila au criticat modul in care Ministerul Sanatatii a gestionat raspunsul al evolutia pandemiei.