Remes: Medicii veterinari au facut omisiuni in bazele de date

Ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remes, a prezentat proiecte si decizii ale Ministerului Agiculturii, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa.

Remes a explicat procesul de descentralizare, si anume modul in care vor fi facute platile la sucursalele judetene.

"Am inceput prin ordonanta de guvern, ma refer la APIA, care a modificat legea de organizare in urmatoarele puncte: am dat personalitae sucursaleleor judetene, ce presupune o grabire in sensul derularii banilor publici.

Personalitatea juridica presupune o grabire a derularii banilor publici, astfel ca va creste responsabilitatea la nivelul sucursalelor judetene. Vor face nu doar control, ci si plata efectiva a sumelor din bugetul national", a explicat ministrul Agriculturii.

Un alt subiect adus in discutie de Remes priveste administrarea cotei de lapte. "Cei care administreaza cotele de lapte au nevoie de mijloace de transport".

"Am inceput sa platim pentru bovine si exista multa suparare la multi dintre proprietari. Ieri am avut o intalnire cu toate institutiile implicate in aceasta actiune. Voi emite un ordin pentru a corecta ce se poate corecta. Neoncordanta intre sumele cuvenite si confirmarile din baza pe date."

"Va trebui sa-i determinam pe proprietari sa inteleaga ca, daca nu au grija propriilor proprietati, vor pierde in fiecare an bani. Trebuie sa inteleaga ca drepturile pe care le au le pot fructifica daca isi fac si datoria prin evidentierea proprietatilor", a mai spus Remes.

"Dupa completarea formularelor, medicii veterinari au omis sa treaca toate informatiile in baza de date", astfel ca "numarul mare al animalelor declarate neeligibile ne determina sa facem aceasta corectura, insa nu vom plati 100% cererile", a explicat ministrul Agriculturii.