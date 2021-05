Marcel Ciolacu, despre schimbarea Avocatului Poporului: E un atac la statul de drept. Doamna Renate Weber nu are nicio treaba cu PSD

Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri seara, la TVR 1, despre schimbarea Avocatului Poporului: "E un atac la statul de drept. O sa facem (sesizare - n.r.) si la CCR , o sa facem si la Comisie, la fel cum vom face si pentru schimbarile la Rdioul public si Televiziunea publica. Sunt deja patru state la Comisie. Modul in care au fost schimbate. Vorbim de institutiile publice. Televiziunea si Radioul fac parte din statul de drept, la fel ca Avocatul Poporului . Avocatul Poporului nu este ca sa laude Guvernul, Avocatul Poporului este dimpotriva, rolul Avocatului Poporului este sa vegheze Guvernul sa nu incalce drepturile si libertatile romanilor. Asta este rolul".Liderul PSD a adaugat ca Renate Weber, cea care ocupa functia de Avocat al Poporului, este "o liberala convinsa"."Doamna Renate Weber, vreau sa va spun, nu are nicio treaba cu Partidul Social Democrat, este o liberala convinsa, fosta europarlamentar liberal. Deci nu are sinecuri. Au pe cineva de rezolvat. Nu functioneaza asa", a declarat Ciolacu.Parlamentarii PSD si AUR au parasit marti, 25 mai, sedinta comisiilor juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului in care se discuta rapoartele privind activitatea Avocatului Poporului pe anii 2019 si 2020."Avand in vedere faptul ca aceasta sedinta a comisiilor comune a fost una care s-a intamplat peste noapte, fara a avea timpul necesar pentru a analiza aceste rapoarte atat de complexe si detaliate si a ne face o imagine corecta asupra activitatii institutiilor vizate a fi audiate astazi, grupurile reunite ale PSD se retrag de la dezbateri si de la acest simulacru de sedinta comuna, pentru ca noi stim care va fi rezultatul. Vreti sa schimbati Avocatul Poporului pentru ca a avut dreptate de foarte multe ori, dreptate data de Curtea Constitutionala", a transmis social-democratul Nicusor Halici, la inceputul reuniunii.Si reprezentantii AUR au anuntat ca se retrag de la aceasta sedinta.Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au respins, marti, raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2019.Cu cine vor PNL si UDMR s-o inlocuiasca pe Renate Weber din functia de avocat al poporului. Lista scurta a coalitiei de guvernareVotul a fost dat in lipsa parlamentarilor de la PSD si AUR.