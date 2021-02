Val de reprosuri dinspre primarii din Opozitie la adresa lui Ludovic Orban: "La ora actuala nu vedem luminita de la capatul tunelului"

Ce i-a asigurat Orban pe primari

"Noi, cei care facem infrastructura in mediul rural , incepand de la drumuri, scoli, gradinite, gaze, nu avem alocat niciun ban. La ora actuala nu vedem luminita de la capatul tunelului", a spus Stefan Moscu ( PSD ), primar al comunei Cirligele, judetul Vrancea."Unele UAT-uri au primit bani frumosi, altele aproape deloc. Pe PNDL nu s-au mai facut plati din octombrie", a spus si Grigore Mihaes (PSD), primarul localitatii Naruja, judetul Vrancea.Alesii locali s-au declarat "nelamuriti" cu privire la noul Program National de Redresare si Rezilienta."Nu putem demara studiile de fezabilitate pentru a ne putea pregati cererea de finantare fara a sti ce trebuie si ce nu trebuie finantat din acest proiect", a comentat Cristi Misaila (PSD), primarul din Focsani."Noi avem nevoie de retele de gaze, despre care chiar am inceput sa ne facem sperante in urma cu doi trei ani. Suntem de rasul Europei ca avem doar 40% din teritoriul Romaniei acoperit cu retele de gaze", a spus si Dragos Ciobotaru ( PNL ), primarul localitatii Vizantea-Livezi.Liderul PNL, Ludovic Orban le-a spus primarilor ca proiectele locale vor fi sprijinite si prin alte programe de finantare si le-a cerut primarilor sa analizeze bine unde sunt necesare investitiile."Sunt sate muribunde, sunt sate unde ai 20 de decese si o nastere, sunt sate care vor muri. Noi, din pacate, la Ministerul Dezvoltarii nu mai avem decat contabili, Ministerul Dezvoltarii a ajuns un facturier prin PNDL, nu mai au oameni care sa aiba viziune de dezvoltare", a comentat Orban.Pe de alta parte, Orban le-a dat asigurari primarilor, ca la jumatatea anului va fi demarat un program de finantare pentru porietce locale similar cu PNDL (vechiul progrma national de dezvoltare locala, pus pe roate de guvernarea PSD)."Vom lansa un nou program de dezvoltare locala (...) Incepand cu partea a doua a anului, vom avea dezbateri pentru a stabili ce urmeaza sa finantam. O vom face in consultare cu autoritatile locale, vom stabili mecanisme, criterii, astfel incat sa nu existe discriminare politica la finantarea proiectelor, sa aiba acces primariile in functie de criteriile de prioritizare. Si evident vom aloca o suma importanta", a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban.De asemeena, primarii au fost incurajati si sa discute cu ministrul Fondurilor Europene pentru ca prioritatile lor sa fie incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta.