Premierul Florin Citu a anuntat ca noile restrictii intra in vigoare abia de duminica, 28 martie, "avand in vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici la dispozitie".

"Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri:Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici la dispozitie sa se pregateasca, am avut o discutie cu domnul Arafat si am stabilit ca aceste masuri sa fie aplicate de duminica, 28 martie", a scris premierul Florin Citu pe pagina sas de facebook. Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi ca in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 4 la mie in ultimele 14 zile, in weekend - vineri, sambata, duminica - circulatia este permisa doar pana la ora 20.00. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia va fi pana la ora 20.00 toata saptamana. Magazinele se vor inchide la ora 18:00.Salile de fitness vor avea activitatea suspendata cand se depaseste rata de 4 la mie si se va reveni cand scade sub 3,5 la mie.