Apelul premierului la cetateni

Discutia este in contextul in care numarul de infectari cu noul coronavirus este in crestere. De altfel, premierul Florin Citu s-a declarat nemultumit in ultima vreme despre faptul ca masurile instituite pentru combaterea epidemiei nu sunt respectate, iar cei care nu le respecta nu sunt sanctionati.In acest moment, circulatia este restrictionata incepand cu ora 23.00 , persoanele care parasesc domiciliul dupa aceasta ora putand sa o faca pentru cateva motive si avand asupra lor declaratii pe proprie raspundere.Prim-ministrul Florin Catu a facut, sambata, un nou apel la cetateni pentru respectarea regulilor de protectie sanitara, in contextul in care numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 a crescut"Depinde doar de noi sa mentinem situatia sub control. Daca noi nu respectam regulile veti vedea ca lucrurile se vor inrautati. Trebuie sa respectam regulile, asa cum le-am respectat incepand cu noiembrie anul trecut - situatia s-a imbunatatit - va trebui sa o facem si in continuare, purtam masca, distantare sociala, dezinfectant. Foarte, foarte important, daca vrem sa mentinem aceasta situatie sub control", a declarat Florin Citu.Premierul a subliniat ca, in acelasi timp, va lupta, asa cum a facut-o si anul trecut, ca economia sa ramana deschisa. "Vrem sa ramana economia deschisa pentru ca doar cu o economie deschisa putem sa platim acest cost al pandemiei care si anul acesta se pare ca va fi unul ridicat", a mai declarat Citu.