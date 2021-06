Primaria Arad elimina 360 de posturi din totalul de 1.150. Economii de 10 milioane de lei anual

Daca in actuala organigrama a institutiei se regasesc 1.150 de posturi, din toamna Primaria Arad va avea 790 de angajati. Efectiv isi vor pierde locul de munca doar 123 de persoane, pentru ca restul posturilor fie erau vacante, fie erau cu finantare de la Guvern, cum este cazul medicilor din cabinetele scolare.Angajatii care vor pleca din institutie vor fi stabiliti in urma unor teste, spun reprezentantii municipalitatii, care mai anunta ca doua directii, trei servicii, un birou si patru compartimente vor fi desfiintate. Alte 17 structuri vor fi declasate, respectiv sapte servicii se vor transforma in birouri, sase in compartimente si patru birouri devin compartimente. Astfel, din cele 75 de functii de conducere cate sunt in actuala structura, mai raman 59. Economia care se face la bugetul de salarii va fi de aproximativ 10 milioane de lei anual, sustine primarul."In acest an, Consiliul Local Municipal a trebuit sa aprobe un imprumut de 100 de milioane de lei, adica 20 de milioane de euro, pentru a putea cofinanta investitii europene majore in Arad si doar din aceasta restructurare, care inseamna reduceri atat de posturi de conducere, cat si posturi de functionari de executie, o sa avem o economie de circa doua milioane de euro pe an, bani din care putem amenaja de exemplu parcul din (cartierul - n.r.) Vlaicu, despre care am vorbit, sau in cativa ani sa achitam imprumutul pe care l-am luat. Ne dorim sa fie o Primarie mai eficienta, cu un personal cat mai calificat si cat mai deschis cetateanului care plateste", a sustinut Calin Bibart.