Rezultatul din primul tur determina ordinea pe buletinul de vot

Ordinea candidatilor la posturile de primar pe buletinul de vot din cel de-al doilea tur de scrutin va fi tiparita in ordinea descrescatoare a numarului voturilor obtinute in primul tur, potrivit unei hotarari adoptate, vineri, de Biroul Electoral Central.

Mai mult, in caz de balotaj, pozitia candidatilor va fi stabilita de ordinea alfabetica, arata decizia BEC. Situatii de balotaj sunt in trei localitati, respectiv Cotnari, Podu Turcului si Icusesti, arata Evenimentul Zilei in editia online.

Potrivit rezultatelor finale ale primului tur de scrutin facute publice de BEC, pentru turul al doilea mai sunt de atribuit 1.474 mandate de primar.

