Riscurile politiei paralele

Patronul unei fime de protectie si paza din Bucuresti a cerut la politie autorizatie ca angajatii sai sa poata purta arme de foc.

A primit-o, pentru ca Legea privind regimul armelor si munitiilor permite asa ceva. Ii vor urma, probabil, exemplul si ceilalti patroni din domeniu.

Avem, asadar, toate sansele sa ne trezim cu o forta inarmata privata care sa dubleze politia si jandarmeria. O fi bine?

E, cu siguranta, extrem de riscant. Prin inarmarea angajatilor firmelor de paza si protectie, practic, statul consimte sa le transmita oficial o parte din atributiile sale si, implicit, din autoritatea sa.

Cine le primeste? Niste baieti care, poate, nu si-au gasit loc in politie si jandarmerie, care pot fi oameni normali, dar, pot fi si niste dezaxati frustrati.

De-a lungul timpului au existat tot fel de intamplari nefericite avandu-i ca protagonisti pe acesti baieti.

Teoretic, angajatii firmelor de paza nu au voie sa aiba cazier. Practic, totul e la mana patronului. Control psihiatric ma tem ca nu face niciunul.

Cat despre scoala, nu se prea pune problema. Totusi, angajarea si mentinerea in politie si jandarmerie presupune ceva mai multe exigente.

Ei bine, acesti tineri, a caror selectie depinde strict de aptitudinile si responsabilitatea patronului, pot deveni un fel de politie paralela.

Cine poate garanta ca ei vor folosi armele letale pe care le vor detine doar impotriva infractorilor si doar in scop de aparare si nu impotriva oricui ii enerveaza, la un moment dat, sau chiar daca existau si alte modalitati de inlaturare a unui eventual pericol.

Ads

In plus, exista riscul ca dotarea cu arme de foc a agentilor de paza sa determine inarmarea suplimentara a infractorilor si sa stea astfel la originea unor adevarate carnagii.

Activitatea acestor firme si exigentele impuse angajatilor lor sunt inca prea subtire reglementate pentru a pemite o asemenea putere. Ar fi cu mult mai bine ca statul sa-si exercite asa cum se cuvine autoritatea, pastrand exclusivitatea celor mai importante atributii.

Sediile vulnerabile, cum sunt cele ale bancilor, pot fi pazite de politie sau jandarmi, tot prin contract, contra cost. Politia avea, de altfel, un serviciu, numit Argus, care facea exact ce fac acum firmele de protectie si paza.

Nu sunt suficienti politisti?

Mai degraba sunt prost distribuiti si ineficienti. In ultimii ani, numarul celor retrasi din strada prin birouri s-a dublat. De ce n-ar fi trimisi din nou in strada? Se vor mai face, zice ministrul Dan Nica, vreo 2000 de angajari in politie.

Ads

In numai doi ani, daca Romania va intra conform planului in spatiul Schengen, sute de politisti de frontiera, de la granitele cu Bulgaria si Ungaria, vor ramane fara obiectul muncii. Deja, pentru ei poate fi gandita o redistribuire. Asa ca resurse de personal ar fi.

Firmele de paza si protectie au si ele rolul lor, de cele mai multe ori inhibitoriu, sunt colaboratoare importante ale autoritatilor statului, interventia lor precede interventia politiei sau a jandarmeriei, o faciliteaza, dar nu are voie sub nicio forma sa o inlocuiasca.

Trebuie facute rapid si modificari in legislatie. Decat sa inarmezi niste baieti uneori dubiosi, pe care nu-i controlezi in niciun fel, mai bine dai, ca stat, prin lege, mai multa forta propriilor politisti care sa poata folosi mai usor armamentul din dotare si sa fie mai duri.

Ads

In SUA, orice sofer poate fi scos din masina si pus cu nasul in asfalt, fara menajamente si delicatete, la cel mai mic gest suspect si nimeni nu se plange ca politia este abuziva.

Desigur ca exista si in politie destui insi abuzivi sau tampitei, am avut chiar zilele acestea exemple de ambele feluri, dar ma indoiesc ca personalul firmelor de protectie si paza are un procentaj mai bun de competenta, seriozitate si inteligenta.

Pe de alta parte, insa, nu putem vorbi despre o politie puternica si, in general, despre autoritatea deplina a statului cat timp acesta este profund macinat de coruptie si incompetenta, de la agentul de strada, la judecator.

Daca aceste vicii nu vor fi tratate rapid, putem sa dublam numarul politistilor si sa schimbam toate legile, ca nimic nu se va imbunatati.