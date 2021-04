Fostul ministru al Transporturilor, Ramona Manescu, a obtinut in instanta daune morale de 4.000 de euro de la RISE Project.

Despre ce a fost vorba in investigatii

"Trei magistrati i-au acordat Ramonei Manescu despagubiri morale de 4.000 de euro, considerand ca articolele RISE - care aratau felul in care s-a imbogatit cu peste 4 milioane de euro, dand tunuri imobiliare prin interpusi - nu sunt intemeiate pe suficiente probe care sa arate ca ea ar fi fost creierul respectivelor operatiuni", au comentat jurnalistii pe pagina de Facebook a publicatiei.Concret, fostul europarlamentar Ramona Manescu a obtinut castig de cauza intr-un proces civil, in care a dat in judecata RISE Project pe motiv ca a fost defaimata Pe langa cei 4.000 de euro, RISE Project va trebui sa achite alti 2.500 de euro , cheltuieli de judecata.Potrivit sursei citate, dosarul a fost solutionat la Judecatoria Sector 3, in faza de fond, si la Tribunalul Bucuresti, in faza de apel. Desi dispozitiile sentintelor trebuie duse la indeplinire, fiind executorii, hotararile mai pot fi contestate, cu recurs, la Curtea de Apel Bucuresti.Investigatiile RISE, publicate, in serial, intre 2017 si 2019, au aratat ca intre anii 2004 si 2008, mama, tatal, matusa si unchiul Ramonei Manescu s-au asociat cu varul nevestei lui Cristian Poteras (primarul de atunci al Sectorului 6) si cu un om de paie al multimilionarului Dragos Dobrescu si - impreuna - au cumparat drepturi litigioase de la mai multe persoane care asteptau sa li se retrocedeze terenuri pe raza Sectorului 6.Potrivit RISE Poject, la putin timp dupa ce au facut aceste achizitii, terenurile, neretrocedate pana atunci beneficiarilor de drept, le-au fost "retrocedate" lor. Cateva luni mai tarziu, rudele Ramonei Manescu, varul sotiei lui Poteras si omul de paie al lui Dragos Dobrescu au vandut respectivele terenuri pe piata libera, castigand, in total, aproximativ 31 de milioane de euro.Din cele 31 milioane de euro, rudelor Ramonei Manescu le-au revenit 4,5 milioane de euro.