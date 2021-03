VIDEO Acuzatii grave aduse de Robert Negoita vicepremierului Dan Barna: "Se taie bani de la Sectoare 3, 4, 5, 6 pentru a-i aduce la Sectoarele 1, 2"

"As vrea sa-l intreb pe domnul Barna, presedintele USR, care inteleg ca a insistat foarte mult sa fie taiati bani nu doar de la Sectorul 3, ci si de la 4, 5 si 6, sa-i duca la Sectorul 1 si la Sectorul 2 (...) Care este argumentul? Erati foarte suparat pe PSD , care duce banii acolo unde au primari, ca fac favoritisme pe clientela politica, ca dumneavoastra faceti un alt fel de politica (...)", a spus Negoita pe Facebook "Reflectati si daca nu gasiti un raspuns serios, un argument pentru care sa faceti o astfel de ticalosenie, reveniti-va si repuneti in Legea bugetului prevederile care au fost puse in dezbaterea publica, pentru ca este cat de cat mai normal decat ce vreti sa faceti dumneavoastra acum", a transmis Robert Negoita intr-un mesaj video postat, luni, pe Facebook.In opinia lui Robert Negoita, modificarile la proiectul de buget au fost facute "noaptea, ca hotii".