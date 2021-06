Sighiartau catre Orban: "Ati ajuns sa semanati cu Tariceanu si Dragnea"

"Domnule Orban, inteleg ca va lasa nervii prin filiale, ati coborat atacul mult prea jos.Am ales sa nu fiu in echipa atunci cand dumneavoastra ati ales sa tradati partidul. Atunci cand interesul dumneavoastra a fost mai presus de interesul PNL. Atunci cand ati cedat trei ministere de dezvoltare pentru a va asigura sefia camerei deputatilor, care revenea USR . PNL trebuie sa stie. Dumneavoastra personal ati cedat cele trei ministere intr-o discutie tet a tet cu presedintii partidelor din coalitei pentru a ajunge presedinte la Camera", a spus Robert Sighiartau.Secretarul general al PNL a adaugat ca este amenintat de Orban cu plangeri penale."Ati ajuns sa ma amenintati cu plangeri penale pentru ca respect statutul. Domnule Orban, mai ramane sa amenintati ca veti cadea propriul guvern precum Dragnea sau sa faceti ce a facut Tariceanu. Cei doi au iesit din viata publica rusinos. Inteleg ca e un moment greu, dar va rog sa iesiti din politica cu fruntea sus", a spus Sighiartau.Sighiartau l-a comparat pe Orban cu Liviu Dragnea in privinta manierei in care conduce partidul si i-a transmis ca "spera sa nu sacrifice propriul guvern"."Ati promis o campanie interna bazata pe fair play si ati ales sa jucati murdar, cu atacuri si amenintari. In loc de adevar ati ales minciuna. (...) Nu mai sunteti Ludovic Orban care a castigat Congresul din 2017. Semanati tot mai mult cu Liviu Dragnea ca maniera de a conduce un partid . Sper ca nu veti ajunge ca Dragnea sa va sacrificati propriul guvern", a concluzionat Sighiartau.