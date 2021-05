Romania a depus oficial Planul de Redresare si Rezilienta. Pana acum, 22 de state au transmis documentul

"Comisia a primit un Plan oficial de Redresare si Rezilienta din partea Romaniei. Acest plan stabileste reformele si proiectele de investitii publice pe care Romania intentioneaza sa le implementeze cu sprijinul Facilitatii de Redresare si Rezilienta", a transmis CE. Premierul Florin Citu a prezentat , miercuri, 26 mai, Planul de Redresare si Rezilienta in plenul Parlamentului.Facilitatea de Redresare si Rezilienta este elementul central al Instrumentului NextGenerationEU, cu imprumuturi si granturi in valoare de 672,5 miliarde de euro disponibile pentru sprijinirea reformelor si a investitiilor intreprinse de tarile UE.Este vorba despre granturi in valoare de 312,5 miliarde de euro si de 360 de miliarde de euro sub forma de imprumuturi. Facilitatea de Redresare si Rezilienta va juca un rol crucial in a ajuta Europa sa iasa mai puternica din criza si a asigura tranzitia verde si tranzitia digitala.Prezentarea planului de catre Romania are loc in urma unui dialog intensiv intre comisie si autoritatile romane, in ultimele cateva luni.Comisia va evalua planul Romaniei pe baza a 11 criterii.Vineri, 26 mai presedintele Klaus Iohannis a spus despre PNRR ca este un proiect prin care Romania va atrage o suma uriasa de bani de la Comisia Europeana, 80 de miliarde de euro, iar de reusita acestui proiect depinde viitorul tarii. A facut apel la clasa politica sa-si uneasca fortele, sa dea dovada de responsabilitate si sa sustina acest efort naional.Comisia Europeana a primit pana acum 22 de planuri de redresare si rezilienta din partea Belgiei, Danemarcei, Germaniei, Greciei, Irlandei, Spaniei, Frantei, Croatiei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei, Austriei, Poloniei, Portugaliei, Romaniei, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei si Suediei.