Romania a semnat un contract cu SUA pentru inzestrarea armatei cu sisteme de rachete antinava. Suma care va fi platita la schimb

Potrivit unui comunicat MApN transmis AGERPRES, costurile programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava", in configuratia cuprinsa in legea care a fost aprobata de Parlamentul Romaniei, sunt estimate la 286 milioane de dolari, fara TVA, urmand ca valoarea exacta sa fie stabilita in urma derularii procedurii de achizitie.Prin semnarea acestui document, a fost atribuit Guvernului Statelor Unite ale Americii contractul de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA), specific Programului Foreign Military Sales - FMS, conform prevederilor Legii nr. 37/2021 pentru realizarea "Capabilitatii de lupta impotriva navelor de suprafata".Derularea contractului va avea loc in perioada 2021-2024, iar "Sistemul de instalatii mobile de lansare rachete antinava" va fi livrat in trimestrul IV al anului 2024.Conform actului normativ mentionat, producatorul SIML are obligativitatea de a constitui o capacitate de productie si realizare a mentenantei la nivelul unui operator economic din industria nationala de aparare, asa cum este definit in Legea nr.232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va fi selectat de producatorul SIML, cu acordul Guvernului Romaniei. SIML reprezinta produsul militar destinat pentru apararea zonelor costiere si de litoral impotriva amenintarilor navelor de suprafata, avand capacitatea de a coopera cu nave, aeronave si echipamente proprii si ale aliatilor, utilizand datele furnizate de catre acestea si viceversa, folosind sisteme de legaturi de date si canale de comunicatii protejate, pentru executarea atacului cu rachetele antinava."Prin realizarea acestei capabilitati, Fortele Navale Romane vor dispune de un sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava nou , modern, testat, operational si interoperabil in cadrul NATO, adaptat misiunilor actuale, impreuna cu instruirea privind folosirea in lupta a sistemului si actualizarea permanenta a bazelor de date specifice SIML, constituind o necesitate esentiala ce va trebui satisfacuta in cel mai scurt timp posibil", precizeaza MApN.Sistemul de instalatii mobile de lansare rachete antinava include, fara a se limita la acestea, patru instalatii mobile de lansare, platforme de comanda-control-comunicatii, platforme de transport si incarcare-descarcare, senzori, suport logistic initial, mentenanta si echipamente de testare, echipamente criptografice si cu regim special, asistenta de specialitate, instruirea personalului la toate nivelurile necesare, inclusiv folosirea in lupta, echipamente de instruire, precum si baze de date specifice SIML.