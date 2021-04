Romania ar putea sa produca vaccinuri contra COVID-19. Anuntul premierului Citu

"Vesti bune pentru Romania! Romania este reprezentata de 9 companii si doua institute in cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru cresterea productiei de vaccinuri impotriva COVID-19. Acestea participa in procesele de selectie in vedere implementarii a 4 faze strategice: productie de vaccin, imbuteliere, finisare, distribuire si consumabile. Pentru productia nanoparticulelor lipidice solide (folosite in vaccinurile ARNm - Pfizer- BioNtech si Moderna ca vehicul de livrare), Romania este prezenta cu 11 participanti in procesul de selectie si stam, de departe, cel mai bine din Europa de Est: Bulgaria este prezenta doar cu 3 companii, Ungaria cu 3 si Slovenia cu 1.Acest lucru confirma ca suntem in proces de selectie pentru partea de productie. Una dintre companii va fi evaluata de grupul operativ al Comisiei Europene pentru etapa de dezvoltare a vaccinurilor impotriva COVID-19", a afirmat Florin Citu sambata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook Premierul adauga ca, astfel, actualul Executiv "repara catastrofele facute in timpul guvernarii PSD "."Reasezam Romania pe drumul cel bun si reparam catastrofele facute in timpul guvernarii PSD, cand Institutul 'Cantacuzino' a fost desfiintat si ingropat , iar compresoarele de racire din sala de pregatire au fost vandute efectiv la fier vechi", mai spune Citu.