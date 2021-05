Centru pentru tarile NATO, in Romania. Klaus Iohannis. "Este necesar ca vigilenta noastra sa creasca" VIDEO

La randul sau, secretarul general al NATO, Mircea Geoana , a salutat decizia infiintarii acestui centru in Romania."Salut decizia Romaniei de a infiinta acest centru. Este o decizie utila si necesara. Ma bucur ca acest centru nu este oferit exclusiv relatiei cu NATO, ci acestui parteneriat indispensabil intre NATO si UE (...) Nu putem sa fim in siguranta si in stabilitate (...) daca vecinatatile nostre sunt fragile", a afirmat el.Premierul Florin Citu a apreciat inaugurarea centrului si importanta acestuia pentru Romania."Va asigur ca Centrul beneficiaza de sprjinul deplin al Guvernului, dar si a mea personal Aveti tot sprijnul", a transmis premierul."Am incredere ca acest proiect. Va aduce valoare adaugata in contextual geopolitic actual. Zilnic observam ca provocarile si amenintarile se diversifica si devin din ce in ce mai greu de combatut. Este necesar ca vigilenta noastra sa creasca si avem nevoie de conceptele si intrumentele adevcate pentru a raspunde pe masura", a declarant Klaus Iohannis Presedintele a spus ca acest centru este inca un simbol al angajamentului nostru fata de alianta NATO si UE si reprezinta "o initiativa a Romaniei implementata cu energie si eficienta"."Este un pas important in operationalizarea Centrului si contez, si pe mai departe, pe aceeasi energie si eficienta in demersurile de constructie institutionala si conceptuala legate de Centru. Rezilienta este un astfel de concept esential, iar Centrul inaugurat astazi este, fara indoiala, un astfel de instrument absolut necesar. Din ce in ce mai des, situatii noi si extrem de complexe ne demonstreaza ca efortul de consolidare a rezilientei fata de provocari si amenintari eterogene, sofisticate si numeroase trebuie sa implice niveluri multiple ale administratiei si societatii", a sustinut el.Iohannis a adaugat ca democratiile sunt vizate in special de astfel de amenintari, dar, in acelasi timp, pe termen lung, democratiile sunt si cel mai bine echipate pentru a le raspunde."Rezilienta societala, pe care tocmai am evocat-o, este doar o parte a problematicii mai complexe a rezilientei si un indicator in sine al complexitatii activitatii pe care Centrul inaugurat astazi va trebui sa o desfasoare. Contextul pandemic a evidentiat si mai pregnant realitatea ca rezilienta trebuie sa fie un obiectiv central al demersurilor noastre, la nivel national, dar si in cadrul organizatiilor internationale din care facem parte. Fara doar si poate, orice eveniment disruptiv accelereaza anumite tendinte, dar un context inedit si defavorabil reclama ratiune si fapte. Asa a inceput actiunea Romaniei de creare a Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta. Acesta raspunde contextului actual, dar si unui set intreg de provocari si amenintari care se manifestau deja la nivel international - de la provocarile generate de tehnologiile emergente si disruptive si provocarile la adresa sistemelor de comunicatii sau a infrastructurii de transporturi, la necesitatea unui raspuns eficient la crize si urgente complexe si asigurarea post-criza a continuitatii guvernarii si a serviciilor esentiale", a declarat Klaus Iohannis.Potrivit sefului statului, crearea acestui Centru reprezinta "inca un exemplu al angajamentului ferm al Romaniei pentru securitatea europeana si euro-atlantica si al capacitatii noastre de a promova initiative care aduc valoare adaugata in acest scop"."Prin decizia de a internationaliza acest Centru, vom promova obiectivele Romaniei, ale Aliantei Nord-Atlantice si ale Uniunii Europene in domeniul rezilientei. Dorim ca aceasta institutie sa devina un pol de excelenta si furnizor de expertiza pentru NATO si Uniunea Europeana, respectiv pentru statele membre si partenere ale celor doua organizatii. In acest context, apreciez foarte mult prezenta la acest eveniment a domnului Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, si a domnului Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene. Sper ca participarea dumneavoastra la acest eveniment sa marcheze simbolic si o viitoare colaborare stransa a Romaniei, NATO si Uniunii Europene in dezvoltarea Centrului", a afirmat el.Seful statului a subliniat ca Romania demonstreaza din nou ca isi indeplineste angajamentele si ca nu mai este doar un beneficiar, ci si un furnizor de securitate."Am actionat mereu pentru asigurarea securitatii europene si euroatlantice. Vom continua la fel de angajant si constructiv si pe viitor. Doresc sa le urez succes tuturor celor care isi vor desfasura activitatea in cadrul Centrului si care vor contribui la formarea raspunsului nostru eficient la provocarile si amenintarile mai mult sau mai putin conventionale la adresa securitatii noastre", a conchis Iohannis.Seful statului a participat, luni, la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, alaturi de premierul Florin Citu, secretatul general al NATO, Mircea Geoana, vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale si prognoza, Maros Sefcovic, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu