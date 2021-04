Vor fi, din nou, alegeri in Romania. Cetatenii din zeci de localitati vor fi chemati la vot

Surpriza AUR

Unul dintre principalele motive ramane, insa, acela ca o mare parte a edililor au decedat din cauza COVID-19. Cel mai recent caz tragic este cel al primarului comunei Metes din judetul Alba, Dan Cosmin Opruta, care a decedat la doar 38 de ani, dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov-2.Dan Cosmin Opruta a fost ales primar al comunei Metes in 2016, din partea PNL , la doar 33 de ani. In 2020 a fost reales, fiind considerat unul dintre cei mai activi primari din judetul Alba, potrivit presei locale.Facem precizarea ca, potrivit legii, dreptul de vot se exercita si in aceste cazuri numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz. Concret: alegatorii pot vota numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea si unde sunt inscrisi in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara.Amintim ca Partidul National Liberal (PNL) a fost castigatorul alegerilor locale din 27 septembrie 2020. Potrivit datelor furnizate la acea vreme de Biroul Electoral Central, la primarii PNL a obtinut un procent de 34,58%, PSD -30,34% si Alianta USR -PLUS - 6,58%. Restul partidelor au obtinut sub 5%.Pe modelul alegerilor parlamentare din decembrie 2020, AUR ar putea fi o surpriza si la alegerile locale partiale din 20 iunie. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP in luna martie, partidul lui George Simion - Alianta pentru Unirea Romanilor - a ajuns pe locul trei in intentia de vot a romanilor, in vreme ce pe primul loc in optiunile romanilor ramane PSD, cu 30,6%, urmat de PNL, cu 26.3%. Potrivit institului condus de Remus Stefureac, atat AUR, cat si Alianta condusa de Dan Barna si Dacian Ciolos pierd procente fata de februarie, dar scaderea mai puternica e la Alianta USRPLUS, aproape 2%.