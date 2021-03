VIDEO Raluca Turcan: Romanii pot opta sa iasa la pensie la 70 de ani

Principalele declaratii ale Ralucai Turcan:- Unul dintre obiectivele importante ale Ministerului Muncii pe anul acesta este sa crestem gradul de ocupare in conditiile in care multe domenii au avut de suferit in timpul pandemiei.- Astazi am finalizat si vom propune in transparenta decizionala doua acte normative: unul pentru continuarea activitatii pentru persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare si care introduce posibilitatea ca cei cu varsta de pensie indeplinita sa poata sa opteze sa munceasca pana la 70 de ani si de asemenea un proiect de ordonanta de urgenta prin care modificam cadrul legal pentru concendiul si indemnizatia lunara de crestere a copiilor, in sensul in care crestem stimulul de reinsertie pentru parintele care se intoarce la munca inainte de sase luni.- Proiectul de lege pentru continuarea activitatii prevede ca persoanele ajunse la varsta de pensie si care doresc sa ramana in activitate sa o poata face. Este vorba de o optiune a angajatului. Aduce avantaje, pe langa faptul ca persoana ramane activa, si posibilitatea de a avea un nivel al salariu la care se afla in momentul de pensionare. Vorbim de un drept, nu de o obligatie. Legal, ramane posibilitatea oricarei persoane de a se pensiona la varsta legala fara niciun fel de ingradire.- Daca o persoana a optat pentru continuarea pana la varsta de 70 de ani, dar daca se razgandeste intre timp poate sa o faca.- Persoana care continua activitatea poate sa solicite recalcularea pensiei, avantajul fiind majorarea punctelor lunare si anuale si obtinerea unei pensii mai mari.- Se aplica persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau raport de serviciu, asadar si pentru sistemul public si pentru cel privat. Pentru persoanele care se afla in functie printr-un act de numire si pentru a putea opta sa lucreze pana la varsta de 70 de ani este suficient sa depuna o cerere la angajator cu 30 de zile inainte de implinirea varstei de pensionare.- Pentru sectorul public continuarea activitatii se realizeaza in baza aceluiasi contract de munca sau raport de serviciu. Tot in sectorul public nu e necesar acordul prealabil al angajatorului iar optiunea continuarii activitatii dupa indeplinirea varstei legale de pensionare are drept consecinta suspendarea platii pensiei.- As vrea sa mentionez ca pentru persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, de pensii militare sau de serviciu, acestia se pot incadra pe durata determinata sau nedeterminata pana la varsta de 70 de ani.- Exceptii: Trebuie sa fie exceptate persoanele alese care se afla in mandate pe o durata definita de constitutie . De asemenea, vor fi exceptate de la suspendarea dreptului pensiei in momentul in care opteaza pentru activitate pana la 70 de ani persoanele care beneficiaza de drepturi de autor, personalul didactic, persoanele incadrate in gradul III de invaliditate, membrii academiei romane si persoanele din cadrul autoritatilor administrative autonome sau isntitutiilor publice care la data intrarii in vigoare a acestei legi sunt in exercitarea unui mandat cu o durata prevazuta de lege.- Al doilea proiect de ordonanta de urgenta se refera la cresterea stimulentului de reinsertie pentru parintele care opteaza sa se intoarca la munca inainte de 6 luni in conditiile in care acesta se afla in concediul de cresterea copilului.- Este o masura care creste veniturile parintilor, care scade riscurile deprofesionalizarii, asigura forta de munca necesara.- Stimulentul de reinsertie ajunge de la 1.500 de lei de la 650 cat se afla in momentul de fata. Este o suma consistenta si cu care parintele poate sa apeleze la servicii specializate de crestere a copilului.