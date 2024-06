E o femeie cu mult fler, capabila de orice ca sa-si atinga tintele, e stridenta uneori, dar consecventa. Este Elena Udrea, ministrul caruia, desi a cheltuit sume exorbitante pe crearea unui ambient placut in ministerul pe care il conduce, i se pare normal sa i se faca statuie pentru... economiile pe care le-ar fi facut.

"Eu ma asteptam in modul cel mai sincer acum, desi poate vi se pare un pic o ironie...pentru toate economiile pe care le-am facut la acest minister in sase luni de zile, eu chiar ma asteptam, intre ghilimele, sa mi se ridice o statuie", a declarat Elena Udrea la Realitatea FM.

Ministrul a facut aceste afirmatii in contextul in care parlamentarii din Comisia de ancheta au serioase semne de intrebare in legatura cu modul in care Ministerul Turismului a achizitionat un lot de autoturisme Logan, motiv pentru care au cerut lamuriri de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Sa-i ridicam statuie Elenei Udrea? Poate, insa nu pentru grija sa fata de banul public, ci pentru felul cum reuseste mereu sa deturneze atentia de la anchetarea sa, pentru felul in care a reusit discreditarea comisiei parlamentare de ancheta, condusa de "Organ" si mai ales pentru usurinta cu care da nastere la stiri, pe banda rulanta, chiar daca nu face decat spectacol, fara sa construiasca ceva durabil pentru turism si pentru Romania.

Mereu increzatoare si plina de tupeu, Elena Udrea a facut si niste greseli de imagine, pe drumul spre notorietate, mai ales dupa ce a devenit ministru. In primul rand s-a grabit. S-a grabit sa apara zilnic la televizor, fara sa aiba neaparat ceva important de spus, a acceptat sa apara oriunde si oricand, saturand opinia publica si creand o acuta senzatie de forma fara fond. Apoi, a dat publicitate de stat, fara licitatie, ca Adrian Nastase, cel pe care l-a aratat cu degetul de atatea ori.

Cu toate acestea, in ciuda aspectului de superficialitate, Elena Udrea si-a jucat bine cartea in fata comisiei de ancheta. Luati prin surprindere, membrii comisiei au avut o reactie slaba, au fost dezorientati, au ridicat tonul, in lipsa unor argumente ferme. In consecinta, atitudinea Elenei Udrea a creat senzatia de siguranta, iar comisia a pierdut puncte la credibilitate.

Cand si-au revenit din uimire, Elena Udrea plecase cu tot cu buchetul de flori fluturat ostentativ, si orice au spus ulterior membrii comisiei, argumentat, a fost ascultat doar cu jumatate de ureche.

Acum, oricat de credibile ar parea acuzatiile care i se aduc, atata timp cat comisia a fost discreditata prin actiuni strict de imagine, fara continut, rezultatele concrete ale anchetarii ministrului Udrea vor intarzia sa apara.

Deja ancheta s-a transformat intr-un circ, in care nu vedem decat o lupta de orgolii si doua tabere care nu urmaresc obtinerea adevarului si cheltuirea cu eficienta a banului public, ci doar sa marcheze un punct de imagine.

O lupta ce place unui public care asa a fost educat de clasa politica in ultimii ani. Pentru circ, suntem dispusi sa uitam chiar ca banii cheltuiti de un ministru ca Udrea, ca Ridzi sau oricare altul vin din propriile buzunare, din impozitele covarsitoare care baga unele firme in faliment, care determina cresterea economiei subterane sau care ne limiteaza cresterile salariale.

Daca ar fi sa-i ridicam o statuie Elenei Udrea sau daca ar fi sa o inscriem in Cartea Recordurilor, motivul principal ar putea fi pentru cel mai scump platit circ din lume. Un record demn de o tara care se mandreste cu cel mai lung carnat din lume...