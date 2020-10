Adriana Saftoiu, despre listele PNL pentru parlamentare: Se regasesc parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul

Despre traseistii de pe liste, ea afirma ca "aici pacatul e vizbil chiar daca e justificat ridicol de marele lider"."Am facut greseala sa ma uit la listele partidelor pentru parlamentare, cu ceva mai multa atentie la colegii mei de partid , cu foarte putina atentie la traseisti. Aici pacatul e vizbil chiar daca e justificat ridicol de marele lider: orice vot e bun daca te ajuta sa ramai pe scaun. Nu e nicio problema ca nu sunt eu acolo sau alti colegi care, din punct de vedere parlamentar, meritau macar si un loc neeligibil. Si o spun cu toata impacarea, chiar nimeni nu e atat de bun ca sa fie regretat", scrie Adriana Saftoiu pe Facebook.Ea spune insa ca nu s-ar fi asteptat sa vada pe liste parlamentari care au chiulit, care au avut ca unic mod de exprimare tacerea, "dar au stiut sa vorbeasca cu paltonul liderului"."Dar sa vad acolo parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul (sigur, aveau grija sa nu lipseasca de la votul final ca acolo e o monitorizare mai exacta), persoane care, in particular, ar putea fi dragute, dar la nivel de activitate parlamentara sunt nule, au practicat tacerea ca mod de a se exprima, dar au stiut sa vorbeasca cu paltonul liderului, doar ca asta nu e activitate parlamentara, e energie infinit disponibila pentru a atarna de clanta care poate sa iti deschida usa, nu ii poti asocia cu nici un proiect parlamentar, unii, carora daca le scoti din discurs imprecatia, nu au nimic de spus, duc lipsa de argumente, adeseori de cultura minimala, dar pot sa insire platitudini pana la epuizarea timpului, persoane care au adus combativitatea de stadion in Parlament, carora le e mai familiara onomatopeia, cuvintele fiindu-le oaresicum straine, sa ii vezi deschizand listele la Senat , la Camera Deputatilor, ma intreb: ori tara asta e pierduta, ori e un experiment ca sa ne trezim", comenteaza parlamentarul liberal, care de-a lungul timpului a avut pozitii critice la adresa colegilor de partid.Ea considera ca votul e atat de viciat incat nu mai exista niciun instrument de a sanctiona asa bataie de joc si ca alegatorii ar trebui sa fie mult mai duri cu cei pe care ii sustin decat cu adversarii."Poate in urmatorii patru ani ne trezim. Acum, va asigur, votul e atat de viciat incat nu mai exista niciun instrument de a sanctiona asa bataie de joc. Si daca aveti chef de analiza priviti cu atentie numele celor care raman in dreptul localitatii voastre si intrebati-va ce stiti despre ei.Multi se lauda ca v-au reprezentat si, vai, vor continua sa va reprezinte, cel mai des prin activitate pe FB, de exemplu prin "share" la postarile de partid. Cei mai multi sunt pusi in locuri sigure pe lista asa incat, si daca votam 10 la suta, ei tot vor fi acolo, multumiti ca sunt miezul natiunii. Cum sa ii sanctionam? In primul rand, renuntati sa ii iertati pe ai vostri. Fiti mult mai duri cu ai vostri decat cu adversarii. Altfel, nu mai avem nicio sansa", conchide Adraian Saftoiu.