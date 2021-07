Ce salarii sunt la Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, instituția pe care Cătălin Drulă vrea să o desființeze

Sporul pentru condiții vătămătoare – 784 de lei

Sporul pentru condiții grele – 784 de lei

Sporul de noapte – 520 de lei

Lista completă a salariilor primite la ARSVOM în 2020, după funcție

DNA și Asociația Română de Salvare a Vieților Omenești pe Mare

Proteste ale angajaților

Contre între Cătălin Drulă și Lucian Bode

Potrivit documentelor publicate pe site-ul oficial ARSVOM , directorul general încasează un salariu de bază de 7.546 de lei, la care se adaugă un spor pentru condiții vătămătoare, în valoare de 1.131 de lei, fiind vorba despre valoarea brută. Acesta este cel mai mare venit din agenție.De exemplu, un șef de birou încasează un salariu de 5.670 de lei, la care se adaugă același spor menționat anterior, de această dată în valoare de 842 de lei.Un economist câștigă 4.378 de lei și un spor de 534 de lei.Un comandant câștigă un salariu de bază de 6.360 de lei, la care se adaugă trei sporuri:Un motorist are un salariu de 4.027 de lei, la care se adaugă cele trei sporuri, în ordinea menționată anterior, astfel: 508, 508, respectiv 319 lei.Deputatul PNL George Stângă și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost înregistrați de procurorii DNA în biroul ministrului transporturilor în timp ce îi cereau lui Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.Citește și: Cum au intervenit doi liberali la ministrul Drulă să le mențină oamenii în funcții. "Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajută-mă cu asta 4 luni" Procurorii DNA ai Tribunalului Constanța au cerut arestarea preventivă a celor doi liberali. În plus, directorul ARSVOM, Daniel Manole, a fost reținut de procurorii DNA, fiind acuzat de constituirea unui grup organizat, abuz în serviciu și luare de mită. Dosarul vizează achiziția la suprapreț a patru nave, în valoare de 85 de milioane de lei, dar și condițiile în care a fost realizată tranzacția.Ulterior, Cătălin Drulă a anunțat că ARSVOM va fi desființată, că atribuțiile acesteia ar urma să fie preluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și că salută demersul procurorilor DNA, care au început o investigație la agenția aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, acuzațiile magistraților fiind de luare de mită, trafic de influență, constituire de grup infracțional, spălare de bani și abuz în serviciu. Câteva zeci de angajați ai ARSVOM au protestat în 5 iulie în fața sediului instituției față de anunțul ministrului Transporturilor. Potrivit liderului de sindicat din cadrul ARSVOM, Robert Robescu, unitatea, ce are aproximativ 200 de angajați, trebuie să funcționeze ca entitate civilă, neputând fi în subordinea IGSU, astfel încât "să se poată interveni și în apele teritoriale ale statelor vecine".Mai mult, sindicaliștii susțin că nava invocată de ministrul Drulă este funcțională și că o pot dovedi cu documente.Citește și: Sindicatul marinarilor susține că "acea barcă" invocată de ministrul Drulă este funcțională: "Putem dovedi cu documente" Cătălin Drulă a specificat, în momentul când a anunțat că ARSVOM va fii desființată, că are acordul premierului Florin Cîțu. Cu toate acestea, Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a declarat luni, 26 iulie, că ARSVOM are nevoie de restructurare, dar că nu se pune problema desființării și că activitatea agenției va fi coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență.”Având în vedere rolul şi responsabilitățile celor două autorității în domeniu, în special ARSVOM, și mă refer la rolul pe care îl au în domeniul situațiilor de urgență, domeniu pe care îl gestioneză Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgenţă, am constatat necesitatea inițierii demersurilor pentru integrarea în cadrul MAI și coordonarea acestui de către Departamentul pentru Situaţii de Urgență.În acest sens, a fost constituit un grup de lucru interministerial în scopul elaborării unui proiect de act normativ necesar pentru preluarea ARSVOM şi Centrului de Coordonare a activităților de căutare și salvare a vieții omenești pe mare din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul MAI. Nicio clipă nu s-a pus problema desfiinţării ARSVOM”, a declarat Lucian Bode.