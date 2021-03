VIDEO Citu anunta ca salariile bugetarilor vor fi inghetate si anul viitor: "Asa incepe reforma. Statul ne trage in jos"

"Este adevarat, si de aceea am luat aceste masuri anul acesta, o masura nepopulara de a mentine anvelopa salariala la nivelul anului trecut, iar anvelopa salariala ramane si anul viitor, creste foarte putin, la acelasi nivel. Reforma asa incepe, prin stoparea cresterii anvelopei salariale si fortand reforma in interiorul sistemului.Stiu foarte bine ce spuneti, ca e competitie neloiala din partea statului. Si e nu numai pe salarizare, este si modul in care statul lucreaza cu sectorul privat, in momentul in care statul controleaza sectorul privat si asa mai departe, sunt multe probleme aici si de asta e nevoie si de transparentizare, dar si de un mod mai eficient al statului pe care-l vom face prin digitalizare. Eu nu cred ca a schimba oameni, a pune un om nou pe un proiect pe care-l avem de ani de zile va rezolva problema.Nu, digitalizarea este sau transformarea digitala a statului este cel mai obiectiv mod de a face un stat suplu , eficient, cu care sa lucrezi ok", a afirmat Florin Citu, joi, la dezbaterea online cu tema "Recuperarea post-pandemie si drumul spre o noua economie", intrebat despre reforma in sectorul public, inclusiv in companiile de stat.Premierul a adaugat ca "statul, asa cum e el, ne trage in jos, cand vorbim de dinamica economica"."Este o frana in dezvoltarea economiei, cu toate arieratele si cu toate problemele pe care le are. Si am inceput si veti vedea ca anul acesta incepem usor. (...) Avem 30 de ani de socialism cu fata umana, asta a fost problema Romaniei, de acolo ni se trage problema, de la Iliescu si de la proprietatea privata care e 'un moft', avem doua probleme mari. Intr-un stat in care piata isi alege campionii, proprietatea privata e sfanta si de aici pornim si in directia asta mergem, eu acolo vreau sa ajung. Deci, campionii sunt alesi de piata, nu de stat", a declarat Citu.Seful Executivului a adaugat ca, pe langa pastrarea anvelopei salariale la acelasi nivel in mediul bugetar, sunt avute in vedere si masurile de reforma a companiilor de stat."Sunt mai multe reforme pe care le-am anuntat. Stiti foarte bine ca am cerut reforme la companiile de stat cu pierderi, nu vor mai primi subventii decat dupa ce vin cu un program de restructurare care arata foarte clar ca pot sa treaca pe profit, daca nu, nu. Sunt mai multe lucruri, dar de aici incepem, in ceea ce priveste salarizarea de aici incepem cu blocarea cresterii salariilor, cu o noua lege a salarizarii", a declarat Citu.In context, premierul a punctat ca restructurarea companiilor de stat poate sa conduca la exemple de succes."TAROM a tot incercat sa se restructureze pana anul trecut, cand programul de restructurare a fost foarte bine conditionat, deci fluxul de bani de la buget a fost conditionat de un program de restructurare si au inceput sa faca restructurare la TAROM si eu cred ca va fi al doilea exemplu de succes. Si este un domeniu dificil in momentul acesta sa ai succes cu o restructurare, dar in directia in care merge TAROM mi se pare ca este o directie corecta. De ce nu o aplica si altii, vom vedea.Eu, anul acesta, am spus si declar din nou, managerii acestor companii trebuie sa spuna clar daca pot si vor, daca nu vor, vin altii care vor face, dar nu putem sa mergem mai departe cu aceasta povara, sa tot caram de la un buget la altul, sa acumulam arierate, datorii la care vin dobanzi si asa mai departe. (...) Mai sunt cateva companii, CEO este alta companie, dar acolo e mai complicat, cu aprobarea ajutorului de restructurare, Comisia Europeana, avem o tranzitie catre o energie verde, dar sunt companii care trebuie restructurate. Avem CFR Marfa , CFR Calatori, sunt probleme complicate", a spus Citu.Premierul a adaugat ca sunt si companii din domeniul sanatatii care trebuie restructurate."Avem si reforma in invatamant, deci toate aceste lucruri trebuiesc facute, pentru ca statul a devenit o frana in dezvoltarea economica si trebuie, cumva, sa incepem sa-l curatam, sa curatam lucrurile. (...) Cele care pot fi puse pe profit, vor reveni pe profit, celelalte... Trebuie sa avem curajul, dupa 30 de ani de zile, tot felul de incercari...unele lucruri trebuie sa le spunem cu curaj, in unele sectoare nu se poate, unele companii nu pot sa mearga mai departe si asta este", a declarat Citu.