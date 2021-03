Cum vom petrece Sarbatorile Pascale. Florin Citu si Raed Arafat se intalnesc joi cu reprezentantii cultelor religioase din Romania

Angela Merkel, a renuntat la restrictiile severe din timpul Pastelui

La intrevedere va participa si consilierul prezidential Sergiu Nistor - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale din Administratia Prezidentiala, secretarul general al Guvernului Horatiu Gorun si secretarul general adjunct al Guvernului Mircea Abrudean.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca in acest an sarbatorile pascale sunt la distanta unele de celelalte si doreste ca pandemia sa fie tinuta sub control, astfel incat oamenii sa poata merge la biserica si sa se poata intalni cu familia, in cerc restrans."Anul acesta, sarbatorile sunt la o distanta mare. Acum, in 4 aprilie, vor sarbatori catolicii, evanghelicii, reformatii, iar la inceputul lui mai vor sarbatori crestinii ortodocsi. Eu imi doresc tare mult sa gestionam pandemia in asa fel incat lumea sa poata sa mearga si la biserica, sa se intalneasca - sigur, in cerc mai restrans, dar sa se poata intalni cu familia, fara sa avem petreceri cu multe persoane, mai degraba in cadru familial, dar cred ca aceste lucruri sunt posibile.Nu-mi doresc - si am spus acest lucru foarte clar de la inceput - nu imi doresc sa ingradim accesul la biserica. Sunt Sfintele Sarbatori de Pasti, oamenii vor sa mearga la biserica si trebuie sa gasim solutii ca sa mearga la biserica - asta este una", a afirmat seful statului"."Ideea unor restrictii severe de Paste a fost creata cu cele mai bune intentii", a spus cancelarul, adaugand insa ca planul a fost pripit si nu ar putea fi pus in aplicare intr-un timp atat de scurt."Aceasta greseala imi apartine doar mie", a mai declarat Merkel.Guvernul sau prevazuse pentru perioada sarbatorilor pascale inchiderea tuturor magazinelor si desfasurarea slujbelor religioase exclusiv online, au indicat miercuri surse guvernamentale.Angela Merkel si liderii celor 16 landuri, care au decis luni aceste masuri dupa mai bine de 12 ore de discutii, se reunesc miercuri, de la ora 11:00 GMT, pentru o noua sedinta de negocieri , convocata in ultimul moment de cancelar.