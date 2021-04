Va expulza Romania diplomati rusi? Ce spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu

"In cazul in care vom lua o astfel de masura, ea va fi anuntata, dar nu putem sa ne pronuntam in vreun fel in avans asupra unor astfel de chestiuni care sunt de o deosebita seriozitate", a spus ministrul de Externe, la Digi 24 , intrebat despre decizia Cehiei de a expulza 18 diplomati rusi si de cerinta ca tarile partenere din UE si NATO sa recurga la acest gest."Aceste chestiuni se anunta atunci cand se petrec", a completat Aurescu, intrebat daca au fost sesizate fapte de spionaj pe teritoriul Romaniei."Noi ne-am manifestat, fara indoiala, solidaritatea cu Cehia, am exprimat aceasta pozitie inclusiv in reuniunea Consiliului Afaceri Externe din aceasta saptamana. Exista in practica diplomatica, in general, un anumit tip de reciprocitate.De exemplu, cand declari persona non grata un diplomat te astepti sa existe o reciprocitate de partea cealalta. Atunci cand o anumita proportionalitate este depasita exista uneori si reactii in lant. Vom vedea ce se intampla si mai departe", a completat ministrul roman de externe. Cehia a cerut partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat ministrul ceh de externe Jan Hamacek, zilele trecute.In ultimele saptamani, Polonia, Austria, Olanda, Norvegia, Suedia, dar si SUA au expulzat si ele diplomati rusi din cauza presupusului spionaj.