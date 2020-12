Scandal in parlament, provocat de AUR. Simion: "Tu sa taci!"

"Asa un comportament NU trebuie acceptat in Parlament! Cei de la AUR s-au ingramadit in fata salii, unde domnul George Simion si-a dat masca jos, iar in momentul cand colega noastra l-a rugat sa isi tina masca pe fata acesta i-a raspuns cu "TU SA TACI!"Nu este normal sa existe astfel de situatii in Parlament, dar in niciun caz nu este acceptabil sa vorbesti asa cu o doamna!", a scris Filip Havarneanu pe Facebook.Citeste si: Presedintele Klaus Iohannis a desemnat urmatorul prim-ministru