VIDEO Scandal cu pahare sparte intre Daniel Suciu si primarul din Sangeorz-Bai intr-un restaurant: "Am depus plangere penala"

Scaunul loveste masa, iar mai multe pahare se rastoarna si se varsa. "Nu permit nimanui sa ma ameninte si sa ma injure ca la usa cortului doar pentru ca nu-si poate controla nervii", a scris Suciu pe Facebook , alaturi de imagini. Ogagau recunoaste ca a avut un ton "poate nu tocmai ortodox". Daniel Suciu a publicat pe contul sau de Facebook imagini suprinse de camerele de supraveghere dintr-un restaurant. In imagini se vede cum sta la masa alaturi de o alta persoana, iar Ogagau se apropie de ei, gesticuland si vociferand.La un moment dat, Ogagau impinge un scaun care, lovind masa, face ca mai multe pahare sa se rastoarne si sa se verse. Ogagau se indeparteaza, dar se vede ca disputa a continuat cateva minute."Nu permit nimanui sa ma ameninte si sa ma injure ca la usa cortului doar pentru ca nu-si poate controla nervii. Mai ales intr-un local public si de fata cu doamne. Dar lipsa controlului deja e o obisnuinta si nici nu e treaba mea sa il domolesc, ca ma gandesc ca are si altele mai grave la activ.Ca asa se intampla cand isi baga necuratul coada, dupa incidentul de ieri dupa masa, azi pe la 11 ne-am intalnit iar intamplator, cu acelasi repertoriu de cuvinte frumoase, doar ca decibeli mai putini. Ma gandesc ca domnul secretar general PNL Robert Sighiartau si domnul profesor universitar Dorin Dobra, comesenii de azi, printre altii, l-au chemat sa ii povesteasca despre preceptele biblice si ca nu e frumos sa faca circ in public. Ca-ntre prieteni, ca doar nu mai sunt colegi de partid , cel putin de ochii lumii", a scris Daniel Suciu pe Facebook, alaturi de imagini.Deputatul a anuntat ca a facut plangere penala."Am depus plangere penala, ma astept ca institutiile statului sa isi faca datoria", a mai scris deputatul.Primarul din Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, a recunoscut, intr-o interventie la Antena 3, ca nu a avut un ton potrivit."Eu cu acest individ nu ne-am mai intalnit de la alegerile locale. Am vrut neaparat sa-i transmit sa lase comunitatea in pace, sa nu o mai saboteze, poate nu pe un ton tocmai ortodox, pentru ca ce a facut acest individ, si PSD in general, cu orasul Sangeorz-Bai de 20 de ani, eu si comunitatea nu mai acceptam", a afirmat primarul din Sangeorz-Bai.Ogagau a intrat in atentia opiniei publice anul trecut, dupa ce au aparut imagini filmate chiar de el, in care o pune pe fiica sa sa stea in genunchi, dezbracata de la brau in sus si o umileste.Ogagau a fost condamnat, in luna iulie 2020, de catre magistratii Judecatoriei Nasaud, la un an de inchisoare cu suspendare si un termen de supraveghere de doi ani, pentru comiterea infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. El a contestat sentinta Judecatoriei Nasaud, insa marti, 13 octombrie, Curtea de Apel Cluj a mentinut decizia instantei de fond.Ogagau a fost reales la scrutinul din 27 septembrie, la care a candidat independent, cu peste 65% din voturi. El a fost sustinut tacit de PNL, care nu a avut candidat pentru Primaria Sangeroz Bai.