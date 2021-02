VIDEO Scandal la TV intre Sosoaca si Cartianu: Sunteti platit de USR sa vorbiti impotriva mea!/ Sunteti o nesimtita ordinara!

Sosoaca, acuzata ca minte

Cearta dintre Diana Sosoaca si Grigore Cartianu a plecat de la situatia minerilor din Valea Jiului, unde senatoarea a fost prezenta la finalul saptamanii trecute Jurnalistul i-a spus senatoarei ca aceasta le-a transmis minerilor blocati in subteran, in weekend, informatii false si anume faptul ca in Germania s-au deschis toate minele. "Minele s-au deschis. (...) Dumneavoastra sunteti platit de USR sa vorbiti impotriva mea!", i-a raspuns Diana Sosoaca.In timpul dezbaterii, Diana Sosoaca a citit un articol din presa, scris de Dan Andronic, despre Grigore Cartianu, unde se spunea ca jurnalistul "isi trage radacinile" din fosta Securitate, ca nu se spala si ca "de-a lungul timpului a supt de la Voiculescu, apoi de la Patriciu, acum a devenit mulgatoarea USR. Putoarea la putoare trage"."Nu va e rusine sa invocati aceste minciuni? Cum adica Securitate? (...) Spune minciuni Andronic. Sunteti o nesimtita. O nesimtita ordinara!" a spus nervos Cartianu.Ulterior, Sosoaca a declarat ca daca Cartianu mai ramane in platou, ea paraseste emisiunea difuzata de Realitatea Plus. Senatoarea a parasit platoul de televiziune, declarand ca nu sta "langa o asemenea caricatura de jurnalist", in timp ce Cartianu tipa catre acesta: "mincinoasa numarul 1 a Romaniei!"