Replici acide in Parlament: "Haita sare, ati avut curaj sa va bagati in pensii speciale". "Nu e haita, suntem reprezentanti ai poporului"

Niciun amendament nu a trecut, de unde si replicile acide dintre putere si opozitie . Astazi disputa a pornit de la subiectul majorarii pensiilor si alocatiilor. PSD a cerut explicatii ministrului Raluca Turcan , care a acuzat, la randul ei, nivelul dezbaterilor din comisiile reunite de buget finante.La preluarea guvernarii, liberalii spuneau ca au bugetat cresterea pensiilor cu 40%, dar pandemia a schimbat calculele. Cu toate acestea, PSD inca cere ca majorarea sa fie facuta. Disputa a incins spiritele in comisia de buget.Cum va uitati in ochii unui roman cand ati spus ca veti creste veniturile si faceti contrariul?Haita sare pentru ca ati avut curaj sa va bagati in pensii speciale Domnule deputat , ce inseamna asta? Nu e haita aici, suntem reprezentanti ai poporului roman.Voi v-ati batut joc de pensionari.Dumneavoastra v-ati batut joc de pensionari, dumneavoastra ati mintit ca mariti pensiile cu 40%.Imi cer eu scuze in numele tuturor barbatilor de mai devreme care au vorbit cum au vorbit.Ministrul a reusit pana la urma sa dea un raspuns legat de pensii.Raluca Turcan, ministrul Muncii: De la 1 ianuarie, conform ordonantei 8/2021, pensiile vor fi indexate cu rata inflatiei si maxim 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.Au urmat insa intrebarile privind majorarea alocatiilor.Va rog sa imi scuzati lipsa de eleganta, dar vreau sa va intreb direct: de ce ati furat de la copiii Romaniei?Raluca Turcan, ministrul Muncii: Sa fie primita inca o jignire in plus, parca ce mai conteaza! O crestere in 5 etape a unei majorari inseamna o majorare de etapa de 20%, daca dumneavoastra va da altceva matematica, va rog sa spuneti.Potrivit legislatiei in vigoare, urmatoarea majorare a alocatiilor cu 20% ar trebui sa aiba loc in august, insa coalitia ar vrea sa amane in Parlament acest termen pentru ianuarie 2022. Pentru majorarea din august nu au fost prevazuti bani in buget.