Scandal politic în familie în municipiul Bacău. Viceprimar, lăsat fără atribuții de primarul coleg de partid

Primarul Viziteu spune că e o decizie administrativă

Viceprimarul municipiului Bacău, Cristian Ghingheș, membru USR PLUS, a fost lăsat fără nicio atribuție în administrația locală de către primarul coleg de partid, Lucian Stanciu Viziteu.Ghingheș susține că de ceva timp, edilul pune presiune pe el să demisioneze pentru a da postul de viceprimar partidului condus de fostul primar Cosmin Necula , de la Pro România, în schimbul voturilor care i-ar asigura actualului primar majoritatea în Consiliul Local.Pentru că nu a reușit să-și impună punctul de vedere, primarul i-a retras atribuțiile, fiind de așteptat să întreprindă și alte demersuri împotriva colegului său cu care anul trecut, pe vremea aceasta, făcea campanie electorală și cereau în tandem voturile băcăuanilor.„De câteva luni bune, primarul Bacăului pune presiune fie să îmi dau demisia, fie să fiu demis astfel încât să mă schimbe din funcția de viceprimar cu unul dintre oamenii de casă ai fostului primar trimis în judecată de DNA, asta în timp ce același fost primar a fost pus director interimar la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) despre care în campanie le spuneam cetățenilor că o desființăm.Așa cum am anunțat și public, am refuzat să particip la acest joc profund neprincipial și acum trag ponoasele. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat și care au decurs din acest refuz, nu doar necolegiale la nivel intern, ci și împotriva angajamentelor luate în fața cetățenilor în îndeplinirea treburilor publice. Totuși, chiar dacă primarul m-a lăsat temporar fără atribuții, îmi continui activitatea”, a menționat viceprimarul Ghingheș.El spune că zilnic își va lua atribuții de la cetățenii care l-au votat și se va asigura că sesizările sunt luate în seamă și rezolvat.În replică, primarul susține că a fost nemulțumit de prestația partenerului său politic, iar atribuțiile i le-a retras ca urmare a nerespectării angajamentelor pe care și le-a luat când a ocupat această funcție.„Printre cele mai importante atribuții pe care i le-am oferit au fost salubrizarea, spațiile verzi și situația câinilor comunitari. Fix pe aceste domenii am avut cele mai multe critici din partea băcăuanilor…Din păcate, domnul Ghingheș nu și-a respectat atribuțiile de viceprimar, nu și-a respectat cuvântul dat băcăuanilor, nu și-a respectat cuvântul dat echipei din care face parte. De fiecare dată când i-am atras atenția, domnul Ghingheș a refuzat să discute punctual despre atribuțiile sale.La preluarea mandatului, i-am cerut domnului Ghingheș un singur lucru: să se dedice 100% activităților pe care le are și să își ia în serios rolul de administrator. Decizia este una pur administrativă, fără nicio altă motivație, a replicat primarul Lucian Stanciu Viziteu”.Consiliul Local Bacău este compus din 11 aleși de la USR PLUS PNL și PMP, care ar reprezenta "coaliția puterii", dar în realitate majoritar în Consiliul Local este grupul format din cei 12 consilieri PSD , PPU-SL, Pro Romania, PER și un independent, grup care îl tine în șah pe edil la fiecare ședință.Potrivit legii, schimbarea unui viceprimar se face cu două treimi din voturile consilierilor și nu cu majoritate simplă, cum a fost la numire.Prin urmare, pentru debarcarea viceprimarului este nevoie de 16 voturi, lucru care nu este imposibil având în vedere că Pro Romania are patru consilieri locali, la care s-ar putea ralia chiar și cei din grupul PSD.