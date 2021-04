Scandalul din Comisia Juridica s-a mutat in Parlament. Daniel Ghita a acuzat "dictatura USR-Plus"

Presedintele sedintei, Cristina Pruna, le-a atras atentia in mai multe randuri unor deputati care pustau masca sub barbie, informeaza Digi 24 . Vizati au fost deputatii PSD Dumitru Coarna si Daniel Ghita , dar si un deputat AUR , Florin Puscasu."Ma vad nevoita sa atrag atentia domnilor deputati Lucian Florin Puscasu, Daniel Ghita si Dumitru Coarna sa poarte masca corespunzator. V-am spus-o si data trecuta si v-am rugat insistent ca in plenul Camerei sa avem un comportament demn si cu respect fata de ceilalti colegi. As vrea sa va conformati, daca nu, sa parasiti sala de plen", a spus deputatul USR Replicile nu au intarziat. Dumitru Coarna, deputat PSD, a sustinut ca are o adeverinta medicala ca nu poate sa poarte masca, in timp ce colegul sau de partid Daniel Ghita s-a plans ca doar deputatii PSD sunt luati la rost, desi in situatia lor se afla si unii membri USR."Eu am aceasta adeverinta medicala, am toate documentele medicale necesare. O port de multe ori din respect, dar in momentul in care ma sufoc la propriu trebuie sa iau aer ca altfel nu mai pot sa raman in sala. Este lege in sensul asta", a raspuns Coarna.L-a sustinut apoi si Daniel Ghita. "Nu mai dati exemple numai de la PSD. Domnul Bulai data trecuta nu a purtat masca. Eu am certificat medico-legal, adica adeverinta medicala."Cum Cristina Pruna i-a cerut lui Coarna sa depuna documentele medicale la biroul permanent, Ghita a continuat fronda si a acuzat "dictatura USR Plus"."Va rog frumos sa recititi legea, apoi sa veniti aici sa ne tineti lectii de morala. Dictatura USR PLUS!"