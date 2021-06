Prefectul Capitalei, dupa intalnirea cu reprezentantii Romprest si ai Primariei Sectorului 1: "Ambele parti sunt de acord sa faca eforturi pentru a mentine serviciile de salubritate functionale"

Prefectul a propus sa existe o solutie pentru a asigura continuitate serviciilor de salubritate in sector, iar Romprest urmeaza sa dea un raspuns in acest sens in aceasta seara sau miercuri dimineata, a anuntat Stoica."Ambele parti declara ca sunt de acord sa faca eforturi comune pentru a mentine serviciile functionale", a mai spus Alin Stoica.Prefectul Capitalei Alin Stoica a precizat ca nu a fost luata inca o decizie cu privire la solicitarea Consliului Local pentru Situatii de Urgenta de a fi declarata starea de alerta in Sectorul 1, deoarece inca nu a primit toate datele necesare.El a adaugat ca inca nu a primit toate informatiile de la Garda de Mediu care sa transmita ce a identificat in legatura cu problema ridicarii gunoiului in sector."Serviciile publice de salubritate trebuie asigurate in mod constant. Prestatorul nu poate opri asigurarea serviciilor. Oprirea acestor servicii si oprirea colectarii nu poate sa duca decat la concluzia ca intr-adevar serviciile de salubritate, de utilitate publica intra in colaps, ceea ce ar determina necesitatea unei masuri rapide", a mai spus Stoica.La randua sau, seful Garzii de Mediu Octavian Berceanu a afirmat ca au fost dispuse controale la toti prestatorii de servicii de salubritate din Bucuresti si vor fi controale si la toate primariile de sector, nu doar la cea a Sectorului 1."Cautam toate elementele care ne-ar putea duce de exemplu spre o plangere penala, indiferent de parti, ca vorbim de primarie sau de salubrist", a explicat Berceanu, luni la Digi 24. Primara Sectorului 1 a publicat, luni seara, facturile achitate catre Romprest Service . Institutia afirma ca sunt 13 facturi, emise in perioada noiembrie 2020 - mai 2021, in valoare de 23,7 de milioane de lei. Primarul Clotilde Armand a afirmat ca spera ca starea de alerta sa fie declarata.