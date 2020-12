Clotilde Armand reactioneaza la declaratiile lui Nicusor Dan, in scandalul gunoiului din Sectorul 1: "Solutia e sa platim facturile emise nelegal de aceasta companie"

"Am ascultat declaratiile Primarului General privind situatia gunoaielor din Sectorului 1.Acum, nu stiu daca actualul primar cunoaste la fel de bine contractul firmei de salubrizare cu Primaria Sectorului 1... insa apreciez ca ne-a oferit o solutie: sa platim facturile emise nelegal de aceasta companie.Asadar, putem trece peste decizia Curtii de Conturi care a decis ca tarifele pentru serviciul de salubrizare au crescut ilegal, putem trece peste faptul ca nu avem buget votat si alocat pentru aceste facturi si nu putem face rectificarea bugetara din cauza deficitului de 1 miliard de lei, putem trece peste dosarul de la DNA privind cresterea nelegala a tarifelor.Dar putem trece si peste faptul ca am inceput sa verificam facturile emise de firma de salubrizare si am gasit analizand aparatele GPS ale masinilor ca serviciile facturate nu au fost prestate?!Daca putem face toate acestea atunci il rog public pe domnul Primar General al Bucurestiului sa ne trimita o dispozitie semnata/parafata de dumnealui prin care isi asuma achitarea acestor facturi. Toti expertii si tot aparatul Primariei Sectorului 1 o sa fie incantati. Va promit ca vom face tot posibilul si ne vom conforma. Pana atunci il rog sa nu mai complice inutil lucrurile", a transmis Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook Primarul Nicusor Dan a declarat marti seara la o emisiun tv ca a Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, trebuie sa onoreze contractul care este in vigoare cu firma de salubritate si sa se asigure ca gunoiul este ridicat de pe strazi."In sectorul 1 este un conflict intre operatorul de salubritate si Primaria Sectorului 1 pe un contract care este in functiune. Cum a fost semnat acel contrat, asta e o chestiune care poate sa fie discutata. Insa in acest moment, eu consider ca un contract care este in vigoare trebuie executat, adica Primaria trebuie sa plateasca operatorului acel serviciu, astfel incat sa se ridice si gunoaiele de pe strazi. Deci, este o responsabilitate pe care Primaria Sectorului 1 o are si eu sper sa se achite de ea", a declarat marti seara, la Digi24, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.Citeste si: