Scandalul "Italia" poate rupe Bucurestiul de Roma

Ziare.com a creat un dosar special, "Scandalul Italia", din dorinta de a oferi o imagine completa a crizei italo-romane. Crima care se presupune ca a fost comisa de catre Romulus Mailat a provocat o explozie a xenofobiei, in Italia, dirijata in principal contra romanilor si secundar contra oricarui imigrant.

In Romania, tiganii au fost aratati din nou cu degetul de populatia majoritara, insa putem vorbi si de o crestere a ostilitatii fata de italieni.

Am atras atentia asupra atitudinii pe care noi, romanii, o avem fata de tigani in articolul: Tiganii sunt romani? dilema cititorilor Ziare.com, plecand de la zecile de comentarii postate la stirile despre crima comisa de catre Romulus Mailat.

Din pacate, clasa politica nu a stiut cum sa gestioneze criza italo-romana. In primele zile ale scandalului, nu a reactionat si am semnalat acest lucru in articolul Incompetenti pentru Parlamentul European, iar apoi si-a pus poalele in cap, tipand isteric la italieni, in loc sa caute solutii.

Romanii din Italia sunt lasati de izbeliste de Bucuresti - mai putin intre orele 9 si 12, cand gasesc deschisa usa ambasadei sau pe cea a consulatelor: Romanii din Italia, abandonati de Bucuresti. Si aceasta situatie nu se va schimba prea curand, dupa cum a subliniat consulul roman la Roma. Sa mai amintim si de lipsa unui ambasador al Bucurestiului la Roma?

Speram ca premierul Tariceanu sa gaseasca solutii concrete, in intalnirea de azi cu omologul Romano Prodi, pentru a pune capat acestei crize care risca, printr-un efect colateral, sa-i instraineze pe romani de ideea europeana, in plina campanie electorala pentru Parlamentul European.

Ads