"Primarul Radu Mihaiu vrea sa schimbe numele parcului Fiodor Tulbuhin pe motiv ca acesta a fost "cotropitor" rus

"Regimul comunist a facut tot ce a putut sa stearga cu buretele toate valorile anterioare si le-a inlocuit cu simboluri PCR-iste. Recuperarea identitatii e un proces greu si de durata. Chiar si azi mai avem un astfel de exemplu in Sectorul 2. Parcul Fiodor Tolbuhin poarta numele unui general rus care nu s-a limitat la eliberarea Romaniei de fascism. Aceeasi armata condusa de el a contribuit decisiv la instaurarea regimului comunist. Voi cere cu insistenta Consiliului General sa voteze schimbarea denumirii acestui parc", a declarat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.Potrivit edilului, avem nenumarate alte simboluri istorice valoroase pe care am putea sa le promovam."Istoria poporului roman inseamna mult mai mult decat era de trista amintire din perioada comunista. Trebuie sa ne regasim adevarata identitate si astfel sa mai inchidem niste rani ramase deschise de prea mult timp", a mai spus primarul.Pentru a porni dezbaterea publica v-as da cateva exemple mult mai potrivite:1. Parcul Eftimie Predoleanu, un nume care, din pacate, azi nu mai e suficient de cunoscut. Eftimie Predoleanu a fost unul dintre cei mai apreciati comercianti de la inceputul secolului trecut. Era renumit pentru etica sa de munca si pentru organizarea magazinului sau. A fost cel care in 1928 a infiintat "Frontul Negustoresc Obor". Atat el, cat si cei din asociatia sa, au fost persecutati in timpul regimului comunist si dupa Revolutie. De la arestarea sa din timpul manifestatiilor de la piata Palatului in '45 pana la mutarea si redenumirea monumentului istoric (Crucea Negustorilor) ridicat de ei in anul 1877 in Piata Obor. Eftimie Predoleanu e un simbol cultural pentru Sectorul 2, dar este mult prea putin cunoscut.2. Parcul Mircea Eliade care a copilarit in zona Matasari. Aici era casa bunicilor sai. Aici a mers la scoala in clasele primare. Si tot aici se afla casa care l-a inspirat pentru nuvela "La Tiganci". In apropierea parcului a avut sediul si editura Cugetarea, unde au fost publicate o parte din cartile sale - Maitreyi si Nunta in cer. Viata lui Mircea Eliade e strans legata de zona respectiva si putini oameni mai stiu acest lucru.3. Parcul Matasari pentru ca e localizat in cartierul in care locuiau negustorii care vindeau matasuri in Obor, iar azi zona respectiva a redevenit un punct cultural important cu un potential de crestere fantastic."Variante ar fi multe si toate ar trebui sa intre in dezbatere publica. Schimbarea numelui respectiv a mai fost de curand in discutie, dar dupa ce ambasada rusa s-a impotrivit, demersul a esuat. Eu nu pot lasa lucrurile asa. Cred ca aceasta decizie apartine comunitatii si atat", a declarat edilul Sectorului 2.