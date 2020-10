Violeta Alexandru anunta schimbari la casele de pensii: "Tragem linie. Directorii neperformanti vor fi inlocuiti"

Totodata, ministrul i-a atentionat pe cei care trateaza prost pensionarii sau care s-au plictisit de slujba la casa de pensii. "Voi lua decizii. Sa nu creada ca se pot ascunde in spatele codului administrativ si ca sunt protejati", scrie Violeta Alexandru pe Facebook."Sunt un om care da o sansa oricui, indiferent de simpatiile politice. Vreau performanta la Ministerul Muncii. Nu ma intereseaza sa fiu simpatizata de angajati. Nu am prietenii. Vreau performanta.Daca jumatate dintre casele judetene de pensii din tara reusesc sa se organizeze (cu personal, poate, insuficient; multi dintre acesti colegi care au performat nici nu si-au pus problema sa imi prezinte greutatile, si-au vazut de treaba) si NU au restante in solutionarea dosarelor de pensii inseamna ca #sepoate.Din respect pentru efortul acestor directori/colegi din casele performante care au muncit si, mai ales, pentru ca nu ma intereseaza functia cat ma intereseaza respectul pentru pensionari, voi lua decizii la finalul acestei saptamani cu privire la directorii caselor care, in pofida insistentelor mele, au in continuare restante. Totusi, au trecut 8 luni de cand am cerut sa se rezolve lucrurile. In aceasta perioada, am cerut inclusiv sa fie detasati angajati de la CNPP, sa mearga directorii din aparatul central ca sa ajute.Daca ii intrebi pe acesti oameni de ce, gasesc zeci de explicatii. Am depasit perioada acestor explicatii. I-am sprijinit si incurajat sa isi rezolve parte din problemele cu care se confruntau tocmai pentru a aduce la zi dosarele de pensii. Astazi, in ciuda acestor eforturi, nu se vad rezultatele. Acum tragem linie".Ministrul anunta schimbari la nivelul conducerii caselor de pensii neperformante in cel mai scurt timp posibil."Am cerut Presedintelui CNPP ca, in cel mai scurt timp, sa opereze schimbari la nivelul conducerii caselor de pensii neperformante. Spun clar care sunt acestea: Alba (aici e un istoric urat dar totusi nu o sa las pensionarii sa astepte 5 ani ca sa se recupereze miile de restante mostenite de la fosta conducere), Sector 1, Bihor (casa de pensii unde lucreaza fostul Presedinte CNPP, propus de mine si schimbat cand am vazut ca nu vrea sa faca performanta), Ilfov (un Director care m-a sfidat, pur si simplu, in fata evidentelor), Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6, Valcea, Neamt, Hunedoara - Petrosani, Giurgiu, Gorj. Toate termenele de intelegere au expirat pentru actualii directori. Cine nu poate face performanta in folosul cetateanului, este mai bine sa se retraga.Cine vorbeste urat cu pensionarii, cine s-a plictisit de slujba la casa de pensii (imi scriu oamenii despre astfel de situatii) sa stie ca voi lua decizii. Sa nu creada ca se pot ascunde in spatele codului administrativ si ca sunt protejati. Nu. Imi asum. Am avut toata intelegerea. Nu m-am ascuns cu nimic cand am vorbit despre ce rezultate astept".Totodata, ministrul face apel la performanta si empatie fata de nevoile pensionarilor. "Performanta! Empatie fata de nevoile pensionarilor!Respect pentru fiecare leu din salariu castigat din banii celor care contribuie sau au contribuit de-a lungul vietii!", a adaugat ministrul in ppstarea de pe Facebook.