Se mai lasa mituiti romanii in anul electoral 2008?

Gazele nu se mai scumpesc. S-a amanat, in ciuda promisiunilor facute UE ca ne vom alinia la preturile europene. Pensionarii se vor trezi cu mai multi bani mai devreme decat se asteptau. Banii deja platiti pe taxa de prima inmatriculare se returneaza partial. De la ultimele alegeri n-am mai avut asa un an bun.

Sa fie astrele aliniate intr-o pozitie favorabila pentru Romania? Pai, sa le luam pe rand. Pretul gazelor livrate consumatorilor nu a crescut la 1 aprilie, asa cum solicitau distribuitorii si asa cum promisese Guvernul in angajamentele luate in fata UE.

Ultima majorare a pretului gazelor a avut loc la 1 februarie, cu 8,5%, insa distribuitorii de gaze au solicitat Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sa accepte o noua crestere, cuprinsa intre 8-12%, la 1 aprilie, motivata de avansul tarifelor pentru gazele importate. Guvernul a zis "pas", nu pentru ca solicitarea ar fi nejustificata, ci doar pentru ca e an electoral si romanii nu trebuie sa se simta deranjati de niscaiva scumpiri.

Nota de plata va veni insa, asa cum ne-am obisnuit, imediat dupa alegeri, iar Guvernul ce va veni va acuza - practica nelipsita in ultimii 18 ani - greaua mostenire...

Apoi, urmatoarea crestere a pensiilor, asteptata de batrani undeva la inceputul lui 2009 (post alegeri locale), ar putea veni mai devreme. In tandem, ministrii Vosganian si Pacuraru au promis devansarea majorarii punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut pe 2009, stabilita pentru 1 ianuarie anul viitor.

Seful de la Finante neaga ca ar fi o manevra de a a-si atrage electoratul cu pomeni publice. "Nu este vorba de faptul ca noi facem pomeni electorale, eu am spus raspicat ca, daca bugetul de asigurari sociale va avea excedent, mi se pare corect ca acest excedent sa le fie inapoiat pensionarilor", a declarat ministrul Vosganian.

Dincolo de negarile neconvingatoare ale ministrilor liberali, majorarea in avans a pensiilor pare o miscare electorala logica pentru politica damboviteana. Nimic anormal, daca stai sa te gandesti ca pensionarii sunt alegatori tipici de stanga, care in general merg la urne, adica o mare masa de oameni, care voteaza si pe care liberalii nu ii pot neglija mai ales in an electoral si cand stiu ca sunt electoratul de baza al PSD.

Cat vor putea fi platite, pe termen lung, aceste pensii majorate? Cat se vor reduce alte cheltuieli bugetare pentru a putea fi tinute promisiunile electorale? Vom vedea si vom simti pe pielea noastra dupa alegeri.

Si mult dezbatuta si urata taxa auto se schimba din nou, de gura Comisiei Europene si a electoratului. Mai mult, statul va restitui diferenta de taxa auto rezultata din suma platita pana in prezent, potrivit reglementarilor din Codul Fiscal, si noua taxa de poluare auto care va fi introdusa la 1 iulie 2008, calculata in functie de caracteristicile fiecarei masini in parte.

Sigur, romanul ar fi preferat sa fie scoasa cu totul aceasta taxa, insa si asa e bine. Guvernul stie asta si asa se justifica si "flexibilitatea" de care da dovada in ultima vreme cand vine vorba de taxa auto, dupa luni de zile in care a tinut cu dintii de vechea formula: este o masura populara si va da bine in fata alegatorilor.

Traiasca anul electoral multilateral dezvoltat

Ce nu fac alesii ca sa castige increderea, dar mai ales votul romanilor? Cu vorbe frumos mestesugite, promisiunile curg garla si indiferent ca este vorba despre sat si oras sau de Parlament, tinta viitoarelor realizari vizeaza aceleasi domenii: pentru primari - drumuri, apa, gaze, iluminat public, reparatii, investitii, iar pentru Guvern - salarii, preturi, pensii, alocatii, taxe si lista poate continua.

Aceste promisiuni se repeta o data la patru ani. Ca nu se pun in practica in acelasi ritm, si uneori chiar deloc, asta-i o alta problema. Cei care sunt deja in functii vor sa si le pastreze, asa incat fac lucrari si iau decizii populare pe ultima suta de metri, ca sa ii impresioneze pe alegatori.

In Bucuresti, primarul Inimaroiu, de la sectorul 4, vrea deodata sa faca o gramada de locuri de parcare pentru bucurestenii pe care-i are in "parohie". La sectorul 1, Chiliman e patruns de suflul ecologist si vrea sa para, pe ultima suta, ca tine cu dintii de spatiile verzi din Capitala - in fiecare zi scrie pe blog de realizarile lui si de proiectele pentru viitorul mandat.

De mai bine de un an, saptamanal pleaca spre Bran cate un autocar plin cu doritori de excursii gratuite si, totodata, potentiali alegatori pentru candidatul Ontanu. "Racolarile" se fac fie prin intermediul bisericilor (in traseul excursiei fiind incluse si cateva manastiri), fie de pe strada.

Cica, principalul motiv pentru care primarul sectorului 2 organizeaza aceste excursii este ca bucurestenii sa "admire minunatele peisaje ale tarii noastre si obiective turistice ce fac parte din istoria poporului roman".

Si ministrul Orban, candidat liberal la Capitala, ne promite o centura a Bucurestiului stil autostrada si metrou din Drumul Taberei pana in Pantelimon. Patruns brusc de un spirit umanitar, Orban plimba in fiecare weekend batranei pe la manastirile din jurul Capitalei si ii indeamna sa il voteze.

Pe blogul sau, recent lansat, fostul viceprimar se prezinta ca pe un om obisnuit, care se confrunta cu aceleasi probleme ca bucuresteanul de rand. Ca sa demonstreze asta, Orban merge la meciuri si la concerte si se pozeaza cu electoratul.

In rest, se dau flori si ciocolata pe strada, se impart carti de vizita, se bate la usa oamenilor si se aduna semnaturi pentru diversi candidati. (La mine au venit de la PD-L sector 2, sa sprijin un candidat pentru Consiliul Local de care nici nu auzisem).

Probabil in alte sectoare si orase se vor reasfalta strazile. In fiecare an electoral dispar gropile de pe strazi, se asfalteaza chiar si trotuarele, se refac zebrele, se schimba becurile in oras, se vopsesc scolile.

Oare cum ar fi daca am avea alegeri in fiecare an? Ar arata oare Romania mai bine? Sau doar s-ar precipita falimentul bugetului de stat?

Politicienii nu se dezmint si vin si in 2008 cu pomeni electorale si promisiuni desarte. Intrebarea este: se mai lasa mituiti astfel romanii la 18 ani de la Revolutie? Ziare.com te invita sa ne povestesti modul in care politicienii din orasul tau incearca sa obtina voturile: ce promit si ce fac autoritatile si candidatii acum inainte de alegeri?

Mai e la moda mielul electoral sau s-a trecut la chestii mai rafinate? Te poate determina o marire la pensie sau o scadere la taxa auto sa pui stampila pe cel care ti le-a dat?

