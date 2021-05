In jurul scolilor se va purta masca. Prefectul Capitalei anunta primele decizii luate in cadrul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta

"Inca nu s-a terminat Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Discutiile au continuat un pic mai mult avand in vedere dificultatea de a decide de exemplu care sunt alte spatii aglomerate. In principiu am stabilit ca, in jurul unitatilor scolare unde exista potential de aglomerare la venire si la plecare si sunt evident copii majoritatea sub 16 ani care nu pot fi vaccinati, atunci este necesara stabilirea unui perimetru de 50 de metri in jurul scolii.Acolo va fi obligatorie purtarea mastii pentru cei care vor stationa in acest perimetru. (...) Asa cum este in Hotararea de Guvern raman acele zone. Nu am adaugat nimic insa vom avea o perioada de monitorizare de o saptamana in care DSP, Politia Jandarmeria vor monitoriza si vor face propuneri catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta", a spus prefectul.