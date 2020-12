Ciuca: Vom adopta o hotarare in care prelungim starea de alerta cu indicatorii prevazuti in cea precedenta

"In aceasta dupa-amiaza va avea loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). E o analiza la nivelul Comitetutului de specialitate care analizeaza toate aceste asptecte care vor determina decizii la nivel guvernamental. Guvernul interimar pe care il conduc in aceste moment nu poate sa ia decizii sa modifice prea multe prevederi care se regasesc in hotararea privind starea de alerta. Ca atare vom adopta, in urmatoarea sedinta de Guvern, o hotarare de Guvern in care prelungim starea de alerta cu indicatorii prevazuti in cea precedenta", a declarat Nicolae Ciuca, dupa participarea joi la evenimentul de semnare a acordurilor de cooperare dintre Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANTIP), Biserica Ortodoxa Romana si Primaria Municipiului Bucuresti.Urmatoarea sedinta a Executivului ar putea avea loc vineri la ora 10.00, au spus surse politice, pentru News.ro. Pe 12 noiembrie, Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile, incepand din 14 noiembrie.Citeste si: Profesoara Cristina Tunegaru, lectie despre rasism: "Care copil, doamna? Ala negru"