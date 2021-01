Ministrul Muncii: Se vor cauta locuri de munca pentru beneficiarii de ajutor social care sunt apti

"Suntem in etapa de pregatire a campaniei nationale de evaluare a ajutoarelor sociale, care va demara in curand in toata tara cu echipe mixte ale Agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, Inspectoratelor teritoriale de munca si Agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca. Impreuna cu reprezentantii Asociatiilor Oraselor, Municipiilor si Comunelor din Romania, am discutat astazi (miercuri, 21 ianuarie 2021 n.r.) despre obiectivele acestei campanii si despre modul de lucru. Vom identifica, in primul rand, beneficiarii de ajutoare sociale care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, persoane cu varsta de pensionare sau care au in intretinere copii mici.Pentru aceasta categorie de beneficiari, vom identifica masuri integrate de sprijin pentru a reduce gradul de vulnerabilitate", a postat pe reteaua de socializare ministrul Muncii.Ea a transmis ca se vor gasi solutii pentru cresterea gradului de ocupare in randul beneficiarilor de ajutor social care pot munci, in conditiile in care, in acest moment, 30% din totalul locurilor de munca neocupate sunt adresate muncitorilor necalificati."Piata muncii ar putea absorbi o parte din persoanele apte de munca din cele aproximativ 170.000 care primesc venit minim garantat, in Romania. Apreciez foarte mult deschiderea si interesul pe care le-au aratat autoritatile locale fata de demersul Ministerului Muncii, care este calibrat in acord cu politicile europene in domeniu: sprijin integrat si mai bine tintit pentru categoriile vulnerabile, precum si sprijinirea reinsertiei in cazul persoanele apte de munca", a scris Turcan.Potrivit sursei citate, cresterea ocuparii este un obiectiv de prim rang al tuturor politicilor europene in domeniul social, iar anchetele sociale sunt o obligatie legala si ele reprezinta o etapa importanta pentru o mai buna tintire a efortului de asistenta sociala al statului roman."Campania nationala de evaluare va fi eficienta doar in masura in care va exista o colaborare stransa cu reprezentantii primariilor pentru a pune la dispozitie institutiilor implicate informatiile despre beneficiari si pentru a facilita relatia acestora cu potentialii angajatori din comunitate", a mai scris Raluca Turcan.Citeste si: Batranii din caminele din Arad, reticenti la vaccinarea anti-COVID. "Avem centre in care niciun angajat sau varstnic nu a dorit sa se vaccineze"