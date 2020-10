Continua scandalul in USR PLUS. Sebastian Cerga, cel care a refuzat sa dea mana cu Dragnea la referendumul pentru familie, a demisionat

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Inainte sa inceapa unii sa zica ca ar fi cool sa iti dai demisa - adica inainte de scandalul invalidarilor din Diaspora) voiam (iar) sa imi dau demisia din USR-PLUS, pt. un motiv simplu - in USR (si din ce informatii am si in PLUS) mimam democratia interna. O mimam la conceperea statutului, o mimam la modificarea lui, o mimam la organizarea alegerillor interne, o mimam cand acceptam membri noi in partide, o mimam la propunerile noastre de reprezentanti in institutii publice etc. Mimam, pentru ca de rezolvat problemele noastre sistemice preferam sa fugim", a scris Sebastian Cerga pe Facebook , pe grupul USR, Poaiana lui Iocan.Sebastian Cerga nu este singurul membru al partidului care si-a anuntat demisia. I s-au alaturat Bogdan Jitea, Claudia Niculae si Teodor Petrut, pe fondul scandalului privind inlaturarea lui Vlad Teohari de pe listele USR PLUS ale candidatilor la camera deputatilor pe locurile care revin diasporei, cu toate ca a fost votat in cadrul alegerilor din cadrul partidului.Ulterior, Comisia Nationala de Arbitraj a decis ca Vlad Teohari nu se incadreaza din punct de vedere al integritatii, sustinand ca nu are moralitatea necesara deoarece a semnat o scrisoare, in 2019, prin care protesta fata de excluderea Olimpiei Ardelean din USR, dupa ce aceasta a avut o pozitie critica fata de deciziile lui Dan Barna , prin intermediul unei postari scrise pe pagina ei de Facebook.Sebastian Cerga este cunoscut pentru gestul sau din 2018, de cand a fost observator la votul din cadrul referendumului pentru redefinirea familiei. Atunci, el a refuzat sa dea mana cu Liviu Dragnea , cand fostul lider PSD a mers sa voteze chiar in sectia de votare in care Cerga era observator. La acel moment, Liviu Dragnea a catalogat refuzul drept "lipsa celor sapte ani de acasa".