Premierul, criticat pentru neimplicarea in scandalul de la Sectorul 1. Sebastian Lazaroiu: "Spre deosebire de Clotilde, Citu face reforma doar din gura"

"Cu atitudinea rabinica de azi, Citu si-a batut singur cuie in talpa.Omitand faptul ca intre primaria S1 si Romprest exista un contract scandalos, dar si ca Romprest incalca legea atunci cand intrerupe brusc furnizarea serviciilor, Citu spune senin: partile sa respecte contractul pana la o decizie a justitiei.Citu ar trebui sa stie ca, pe drumul lung al reformei statului pe care o tot promite, se va intalni el insusi cu multe contracte de acest fel (adevarate pompe de bani). Si la companiile de stat, si la diversi clienti angajati in administratie. Toate sunt beton, desi oneroase, si pline de clauze imbatabile, chiar daca revoltatoare. Ca sa nu mai zic cat de susceptibile sunt la diversiuni care smulg lacrimi si tipete. Cand va incerca sa se planga si sa informeze publicul, argumentul i se va intoarce in fata.Dar, ma rog, spre deosebire de Clotilde, care a inceput deja lupta cu mafia (pentru ca stie ca asta o faci in primul an de mandat, ca sa nu ai costuri electorale rezultate din diversiuni), Citu face reforma doar din gura", a scris Lazaroiu pe pagina sa de Facebook Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 9 iunie, referitor la criza intervenita la nivelul Sectorului 1 in privinta asigurarii serviciilor de salubritate, ca este important ca "pana la o decizie in instanta, si prestatorul de servicii si primaria sa isi respecte angajamentele", intrucat cetatenii Capitalei nu trebuie sa sufere de pe urma unei dispute in justitie."In primul rand, cred ca este important ca toti cei care aveau acolo contracte semnate sa si le respecte; si de-o parte, si de alta. Deci contractele trebuie respectate, cetatenii Bucurestiului nu trebuie sa sufere de pe urma unei dispute in instanta. Pana la o decizie in instanta, si prestatorul de servicii si primaria, toata lumea trebuie sa isi respecte angajamentele. Si dupa aceea vedem deciziile in instanta", a declarat Florin Citu, miercuri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Miercuri seara, Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a facut publice noi detalii din contractul cu firma de salubritate, sustinand ca exista expres obligatia continuitatii serviciului de ridicare a deseurilor, indiferent daca facturile sunt achitate sau nu la timp.In contractul dintre Compania Romprest Service S.A. si Primaria Sectorului 1 exista OBLIGATIA CONTINUITATII SERVICIULUI indiferent daca facturile sunt platite sau nu; indiferent daca a cazut sau nu un meteorit in fata companiei de salubrizare.Din luna iulie 2020 - perioada contestata de compania de salubrizare pentru neplata serviciilor - pana in prezent s-au achitat catre Compania Romprest Service S.A. 168 milioane lei. O suma de 5 ori mai mare fata de cat plateste Oradea pentru serviciu de salubrizare. Curtea de Conturi a decis in anul 2016 ca s-au facut plati nelegale catre compania de salubrizare si Primaria Sectorului 1 trebuie sa recuperez peste 100 milioane de lei de la Romprest Service S.A. Iar Primaria a cerut recuperarea sumei in Justitie. Si a pierdut procesul... fiind reprezentata de doamna avocat Flavia Teodosiu (avocata d-lui Dragnea).Am supus Consiliului Local al Sectorului 1 sa indeplinim aceste masuri in 4 sedinte. Consilierii PSD si PNL au facut scut si au refuzat sa le indeplinim. Bazandu-se pe aceasta majoritate politica din Consiliu Local al Sectorului 1 compania de salubrizare si-a permis sa santajeze comunitatea locala. Ilegal. Conform contractului", a scris Clotilde pe Facebook.