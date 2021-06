Secretar de stat prins de politisti beat la volan. Vicepremierul Kelemen Hunor: "Este inacceptabil"

Secretarul de stat Oltean Csongor si-a recunoscut vina public. El a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care spune ca nu are nicio scuza pentru fapta sa."Azi dimineata am fost oprit de politie fiind sub influenta alcoolului. Nu am nicio scuza, imi asum raspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu functia publica si nu doresc sa transmit un mesaj gresit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineata a fost sa-mi depun demisia din functia de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului", a scris Oltean pe Facebook.Vicepremierul UDMR Kelemen Hunor a transmis ca a acceptat demisia din functie a secretarului de stat. Liderul UDMR nu spune daca Oltean Csongor si-a dat demisia si din partid "Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de politie fiind sub influenta alcoolului. In urma acestui incident el si-a depus demisia, pe care am acceptat-o, si i-am transmis-o premierului", a declarat presedintele UDMR.Kelemen Hunor spune ca aceasta fapta este inacceptabila."Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el si-a asumat raspunderea pentru acesta. Nu intentionam sa facem alte comentarii in acest caz", a adaugat liderul UDMR.