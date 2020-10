Secretarul general adjunct al Guvernului, mesaj pentru USR-PLUS: Lasati dramoletele si nu va mai comportati de parca totul graviteaza in jurul vostru

"Cum, Doamne iarta-ma, sa conditionezi formarea unei aliante guvernamentale de inlocuirea lui Ludovic Orban dupa alegerile parlamentare? As vrea sa aduc doar cateva argumente pro Ludovic Orban: 1. Omul si-a asumat niste lucruri pe care nimeni altcineva nu a fost dispus sa si le asume si a doborat aproape de unul singur PSD . 2. Echipa castigatoare nu se schimba, iar presedintele Iohannis apreciaza tot efortul facut de acest om. 3. Este o nemernicie sa pretinzi schimbarea acestui prim-ministru care a condus tara in cele mai vitrege conditii posibile: pandemie, criza economica globala, finante dezastruoase lasate de fostul Guvern Dancila, stocuri strategice sanitare - 0, majoritate parlamentara ostila, Curte Constitutionala pesedizata, Avocat al Poporului ostil si iresponsabil", a scris Costel Barbu sambata, 24 octombrie, pe Facebook El mai spune ca USR-PLUS trebuie mai intai sa ofere ceva inainte sa ceara sau sa aiba pretentii privind guvernarea."Pentru USR-PLUS am un mesaj simplu: lasati dramoletele si nu va mai comportati de parca totul graviteaza in jurul vostru. Ca sa poti sa ceri, sa pretinzi, trebuie mai intai sa oferi, iar voi pana acum nu v-ati asumat nimic, nu ati oferit nimic. Ati stat pe margine asteptand, sperand ca noi sa ne rupem gatul. N-o sa se intample asta! Rusine!", a conchis Barbu.Deputatul USR Ionut Mosteanu a declarat ca USR-PLUS intra in alegerile parlamentare cu dorinta de a da premierul in viitorul Executiv. El a adaugat ca a fost dezamagit de faptul ca Ludovic Orban a mintit in declaratii si a mai spus ca "nimeni nu are un cec in alb", din partea Aliantei.Mosteanu a precizat ca Dacian Ciolos este, conform protocolul nostru vechi de alianta intre USR si PLUS, persoana desemnata pentru a fi premier si Ciolos ar fi omul mai mult decat potrivit pentru a conduce viitorul Guvern.