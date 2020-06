Sectiile Unite ale Inaltei Curti, convocate joi pentru a analiza posibilitatea sesizarii CCR in legatura cu impozitarea pensiilor speciale ale magistratilor

Ziare.

Sedinta judecatorilor instantei supreme va avea loc in sistem de videoconferinta.Pe langa analiza oportunitatii sesizarii CCR in legatura cu impozitarea pensiilor speciale, judecatorii s-ar mai putea adresa instantei de contencios constitutional si in chestiunea exceptarii de la eliberare conditionata a mai multor categorii de infractori, un alt proiect de lege adoptat miercuri de Parlament.Plenul Camerei Deputatilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru impozitarea pensiilor speciale. Legea, formal una pentru "modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal", are ca obiect instituirea unei taxe pe veniturile si indemnizatiile pentru limita de varsta.Proiectul a fost adoptat cu 307 voturi "pentru" si doar unul "impotriva", apartinandu-i unuiCamera Deputatilor a fost decizionala in cazul acestei legi, astfel ca actul normativ ar trebui sa fie contestat la CCR in maximum cinci zile, in caz contrar el plecand la Presedintie pentru promulgare.Tot miercuri, Camera Deputatilor a votat si o modificare a Codului penal , prin care persoanelor condamnate pentru o serie de infractiuni cu violenta nu le va mai fi permisa eliberarea conditionata.