Copiii din Sectorul 1 vor putea practica inotul in doua bazine semiolimpice. Ce dotari are noua baza sportiva

Institutia a anuntat ca lucrarile sunt finalizate in proportie de 95%.Copiii din Sectorul 1 vor putea practica inotul in doua bazine semiolimpice construite la Scolile Gimnaziale "Sfantul Nicolae" si nr. 178 de Compania Nationala de Investitii, in parteneriat cu Primaria, lucrarile fiind finalizate in proportie de 95%.Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 1 transmis, marti, AGERPRES, mai este necesara racordarea acestor baze sportive la reteaua de utilitati: apa, canal, gaze si curent electric, fiind demarate procedurile premergatoare realizarii acestor investitii.Bazinele de inot sunt acoperite si au o adancime variabila intre 1,20 si 2,00 m si o dimensiune de 25,0 m x 12,5 m. Fiecare bazin este prevazut cu cinci culoare de 2,5 m latime si cu blocstarturi.Bazele sportive vor fi dotate cu grupuri sanitare, dusuri, sauna, statie de tratare si pompare apa, centrala termica, statie filtrare apa, punct de prim ajutor, oficii si locuri de parcare.