Prefectul Capitalei anunta ca sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta va avea loc duminica. Ce restrictii se vor ridica de luni

El a afirmat ca in cadrul sedintei se va discuta despre redeschiderea salilor de spectacole si a restaurantelor, in conditiile in care, incepand de vineri, rata de incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a scazut sub trei la mia de locuitori."Sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta va avea loc (...) la ora 11,00, online. Dupa cum am precizat si pana acum , vor fi discutate doua lucruri, si anume salile de spectacol si restaurantele deschise la interior in proportie de 30 la suta din numarul de locuri disponibile. Deschiderea salilor de spectacol si a restaurantelor la interior este scenariul din hotararea de guvern ", a declarat prefectul Capitalei.Alin Stoica a specificat ca hotararea care va fi adoptata de CMSU Bucuresti va intra in vigoare luni, la ora 00,00."Luni, la ora 00,00, intra in vigoare hotararea, deci fiecare se poate organiza de luni in colo sa deschida salile de spectacol si restaurantele la interior si doar in proportie de 30%", a mai spus prefectul Capitalei.Bucurestiul a inregistrat sambata 2,86 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand s-a inregistrat o incidenta de 2,98 cazuri.