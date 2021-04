Sedinta la Cotroceni la ora 14.00. Presedintele Iohannis l-a convocat pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu

Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta va avea loc la ora 14.00. Discutia vine in contextul in care elevii sunt in vacanta, iar pentru majoritatea dintre ei aceasta va continua pana in 4 mai. Elevii din clasele terminale vor urma, insa, incepand de saptamana viitoare, cursuri online, avand in vedere ca urmeaza examenele nationale. Inca de la luarea deciziei de a prelungi vacanta de primavara, autoritatile au discutat si despre posibilitatea revenirii elevilor fizic in banci pentru finalul anului solar. Acest lucru depinde, insa, de evolutia pandemiei si de luarea tuturor masurilor, inclusiv testare masiva.Pana acum, insa, foarte putine dintre testele rapide achizitionate cu intentia de a fi folosite in scoli s-au utilizat, ministrul Sorin Cimpeanu precizand ca parintii le considera invazive. In replica, Ministerul Sanatatii a transmis ca alte tipuri de teste rapide nu sunt suficient de concludente.