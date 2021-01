UPDATE Bugetul pe 2021, transat la Cotroceni. Cum au impartit oficialii banii

Sedinta convocata de Klaus Iohannis a ajuns la final.Sedinta de lucru este in plina desfasurare, urmand a se pune la punct, impreuna cu presedintele Iohannis, ultimele detalii legate de proiectia bugetara. S-a discutat cu institutiile si autoritatile locale pentru a vedea care este necesarul.La sedinta va lua parte, alaturi de premierul Florin Citu, si ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.Anuntul a fost facut de Administratia Prezidentiala.Bugetul pentru anul 2021 a fost discutat si joi, la intalnirea pe care presedintele Klaus Iohannis a avut-o cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna , ministrul de Finante Alexandru Nazare si cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea , in conditiile in care Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prin care a fost stabilita modalitatea de lucru pentru ca in februarie si martie PNRR sa fie actualizat si apoi trimis la Comisia Europeana pentru a obtine aprobarea.CITESTE SI: